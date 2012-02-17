خرید کالای داخلی زمینه اشتغال و افزایش ثروت ملی را مهیا می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی در سخنان قبل از خطبه های نمازجمعه زنجان با درخواست از تولیدکنندگان برای رعایت انصاف و تقوا در تولید کالا افزود: تولیدکنندگان با تولیدکالاهای بی کیفیت و مورددار به غرور ملی ضربه نزنند.

وی نمود بارز تقوا در میان تولید کنندگان را تولید محصول با کیفیت برای رقابت با کالاهای خارجی دانست و گفت: در صورتی که تولید کنندگان داخلی بر اساس وظیفه دینی و ملی، به تولید کالای با کیفیت بپردازند هیچ شخصی به سراغ کالاهای خارجی نخواهد رفت و این امر خودکفایی و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.

حجت الاسلام تقوی با انتقاد از وضعیت حال حاضر اقبال به کالاهای خارجی به خصوص کالاهای چینی در کشور افزود: در حال حاضر استفاده از کالاهای خارجی به فرهنگ ناپسندی در میان مردم تبدیل شده است.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه ادامه داد: مردم باید متوجه باشند در صورتی که کالای داخلی را خریداری کنند زمینه ایجاد اشتغال، افزایش ثروت کشور و غرور ملی را فراهم خواهند کرد.



حجت الاسلام تقوی، خرید کالای خارجی را توهین به غرور ملی دانست و افزود: تولید کالای با کیفیت بهترین راهکار برای مقابله با این موضوع بوده و به اقتصاد کشور رونق خواهد بخشید و اگرتولید کننده کالای با کیفیت تولید کنند خریدار هم به سراغ کالای خارجی نخواهد رفت.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، ترویج فرهنگ خرید کالای خارجی را دارای تبعات سنگینی برای کشور عنوان کرد و افزود: دستگاههای فرهنگی باید وارد عرصه شده و از نهادینه شدن چنین موضوعی در میان مردم جلوگیری کنند و از سوی دیگر به ترویج خرید کالای داخلی بپردازند.

وی، بر رعایت تقوا و انصاف از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها تاکید کرد و افزود : در صورتی که فروشندگان و عرضه کنندگان کالا و اجناس تقوا داشته باشند در عرضه و فروش کالا، کم کاری نکرده و با پرهیزگاری تمام در خدمت مردم خواهند بود.

حجت الاسلام تقوی، رعایت تقوا از سوی خریداران را منجر به بی نتیجه ماندن تحریم های اقتصادی دشمنان دانست و گفت: نباید مردم بلافاصله پس از شنیدن اخبار و تبلیغات سوءغربی ها در زمینه تحریم اقتصادی ایران، به خرید بی رویه کالا پرداخته و با این کار بازار را متشنج کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، با درخواست از متولیان فرهنگ در خصوص توجه به نامگذاری مغازه ها از ایجاد روند نامطلوب در خصوص نامگذاری مغازه ها و برخی تولیدات با اسامی خارجی انتقاد کرد گفت: برخی تولید کنندگان و مغازه داران از اسامی خارجی برای تولیدات و مغازه های خود استفاده می کنند و این امر را مشتری پسند می دانند.

حجت الاسلام تقوی در ادامه به روند حال حاضر بیداری اسلامی در کشورهای منطقه اشاره کرد وبا تاکید بر اینکه ایران اسلامی الگوی بیداری اسلامی ملت های جهان است، افزود: خیزشهای امروز مسلمانان و ملت های آزادی خواه جهان حاصل صدور انقلاب اسلامی ایرانی است.

وی با تاکید بر اینکه امروز ایران اسلامی مقتدرترین نظام سیاسی جهان محسوب می شود، افزود: ما افتخار می کنیم که از حزب الله و ملت مظلوم لبنان در جنگ 33 روزه حمایت کردیم و در این جنگ حزب الله لبنان سیلی محکمی بر دهان مستکبران و صهیونیست ها زد.

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با یادآوری اینکه تحریم و تهدید همواره در 33 سال عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود داشته است، افزود: ایستادگی در مقابل این تحریم ها همواره باعث توسعه و ارتقاء کشور شده است.

حجت الاسلام تقوی افزود: مردم باید متوجه باشند و بدانند که امروز ایران بیش از هر دوره دیگری پشتوانه ارزی و صدها هزار تن طلا در بانک مرکزی ذخیره کرده و تحریم ها با چنین پشتوانه ای بی نتیجه خواهند بود.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، با تاکید بر اینکه جهان استکبار ناتوان از کنترل قدرت روز افزون نظام اسلامی است افزود: ترور دانشمندان هسته ای نهایت اقدامی است که دشمنان می توانند برای متوقف سازی ایران اسلامی انجام دهند.



حجت الاسلام تقوی در ادامه از صادرات داروهای هسته ای ایران در آینده ای نزدیک خبرداد و افزود: ملت ایران آزادگی را از امام خمینی(ره) و شهدا و ایثارگران به یادگار دارد و این کشور را با همت و تلاش دانشمندان جوان می سازند.

حجت الاسلام تقوی، با بیان اینکه خطبه های نماز جمعه باید روحیات استکبارستیزی، بصیرت و غرور ملی را به مردم منتقل کند، افزود: مردم نیز باید با شکوه هرچه بیشتر در نماز جمعه حضور پیدا کنند.

وی تقوا را بهترین بستر برای سازندگی و رشد کشور در تمامی ابعاد دانست و گفت: نماز جمعه بزرگترین نماد وحدت و محل ترویج و نشر فرهنگ تقوا است.



رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ادامه در خصوص شاخص های ائمه جمعه گفت: مسلط به اطلاعات روز، بیان رسا، ارتباط صمیمی با مردم و داشتن خطابه های تربیتی از شاخص های اما جمعه یک شهر است.

حجت الاسلام تقوی، با تاکید بر اینکه خطابه همانند سخنرانی های عادی نیست و ویژگی های مختص به خود را دارد افزود: در خطبه های نماز جمعه باید مردم را به رعایت تقوا در تمامی بخش های زندگی دعوت کرده و رعایت آن را از بخش های اساسی رشد جامعه دانست.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در ادامه با اشاره به وجود 170 مصلای نماز جمعه در دست ساخت در کشور بر لزوم اتمام و بهره برداری از مصلای نماز جمعه زنجان در اسرع وقت تاکید کرد.