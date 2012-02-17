گزیده ای از خطبه های نماز جمعه شهرستان های اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، ائمه جمعه شهرستان های اصفهان ظهر این هفته در خطبه های نماز جمعه پیرامون انتخابات و حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن سخنارنی کردند که در ادامه می خوانید.

حجت‌الاسلام محمدرضا اسماعیلی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کاشان با اشاره به وجود هیئت‌های مختلف نظارت، اجرایی و بازرسانی که امر انتخابات را به دقت رصد می‌کنند، اظهار داشت: اگر هم در این میان کسانی در تریبون‌های تبلیغاتی خود می‌دمند که کسانی از صندوق‌های رأی بیرون می‌آیند که مورد قبول ملت نیستند خود بهتر از همه بهتر می‌دانند دروغ می‌گویند.

حنای سناریوی تقلب در انتخابات آینده رنگی ندارد

وی در ادامه با ویژه خواندن جایگاه کنونی جمهوری اسلامی در میان کشورهای دنیا عنوان کرد: دشمن در صدد است تا پس از 33 سال بگوید مردم ایران خسته شده‌اند و سپس از آن برای دلسرد کردن انقلابیون منطقه و معترضان نظام‌سرمایه‌داری استفاده کند، اما هنگامی که ملت‌های مسلمان منطقه و مستضعفان دنیا ببینند که ما حضور داریم آنها نیز در استمرار قیام‌های خود مصمم‌تر می‌شوند.

امام جمعه موقت کاشان همچنین رعایت اخلاق انتخاباتی را امری لازم و ضروری برای کاندیداها و هوادارانشان قلمداد و خاطرنشان کرد: کسانی که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید شده افرادی صالح هستند که رعایت حرمت آنان بر همه از جمله کاندیداها و هواداران آنها واجب است و نباید برای رأی آوردن خود یا کاندیدای‌مان شخصیت مؤمن دیگری را تخریب کنیم.

اسماعیلی اضافه کرد: کاندیداها هر چه می‌توانند از خود تعریف کنند و کارنامه عملکرد خود را حتی بدون ذکر نقاط ضعفشان برای مردم تشریح کنند، اما مراقب باشند در این امر هم نسبت به قانون ملتزم باشند و آن را زیر پا نگذارند.

وی سپس از برخی شاخص‌های یک فرد اصلح در امر انتخابات نام برد و گفت: بهره‌مندی از تقوا و ایمان، داشتن نیت خدمت به نظام و ملت، تأثیرگذار و مدافع حقوق و منافع ملی بودن، متخصص بودن در امر قانون‌گذاری، پیروی کردن از منویات رهبری، دشمن‌شناس و دشمن‌ستیز بودن از جمله معیارها و شاخص‌های یک فرد اصلح برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.

خطیب نماز جمعه کاشان، با اشاره به اینکه افراد در انتخاب فرد مورد نظر خود آزاد و مختار هستند متذکر شد: البته نباید به خاطر این حق، بدون شناخت از فرد به او رأی بدهیم بلکه باید با تحقیق و سنجیدن معیارهای افراد از میان چند نفر، اصلح‌ترین آنها را که بیشترین تناسب با شاخص‌های یک نماینده شایسته دارد را انتخاب کنیم.

کاندیداها از وابستگی به کانون‌های ثروت دوری کنند

حجت‌الاسلام سیف‌الله یعقوبی نیز در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرضا اظهار داشت: رعایت تقوا و ترویج آن در تمامی امور زندگی یکی از بزرگ‌ترین راهکارهای حل مشکلات جامعه است.

وی ادامه داد: پس از اتمام دوران حیات، ما وارد عالم دیگری می‌شویم و در آن دنیا از اندوخته‌های خود بهره‌مند خواهیم شد.

خطیب جمعه شهرضا با تشریح لزوم توجه به جهان آخرت افزود: ما باید با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و ایجاد ارتباط سالم در روابط اجتماعی به دیگران خدمات‌رسانی کنیم و هیچ‌گاه خود را برتر از دیگران ندانیم.

وی با اشاره به لزوم کسب درآمد حلال و نقش سازنده آن در حل مشکلات جامعه بیان داشت: اگر ما با رعایت اصول اخلاقی در تجارت به کسب درآمد بپردازیم درهای رحمت الهی به روی جامعه گشوده می‌شود و در این صورت بسیاری از نارسایی‌های اجتماعی از جامعه ما محو می‌شود.

یعقوبی با قدردانی از مردم شهرضا به دلیل حضور پرشور در راهپیمایی روز 22 بهمن، خطاب به مسئولان شهرستان گفت: تشکر زبانی از مردم به یک عادت دیرینه در جامعه ما تبدیل شده و این در حالی است که باید با خدمت‌رسانی شایسته مردم را تکریم کنیم.

وی با انتقاد شدید از ترمیم نشدن آسفالت برخی معابر در سطح شهرضا اظهار داشت: در حالی که چندین ماه از حفاری‌های شرکت گاز در برخی نقاط شهرضا می‌گذرد اما هنوز برخی معابر شهر ترمیم و آسفالت نشده است و امیدواریم مسئولان شرکت گاز شهرضا با درک مشکلاتی که این ترانشه‌های گازکشی برای مردم ایجاد کرده است در کم‌ترین زمان ممکن نسبت به اصلاح این مشکلات اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان شهرضا با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در حالی که به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و از چند روز دیگر تبلیغات کاندیداها به صورت علنی آغاز می‌شود رعایت اصول و موازین اخلاقی بسیار مهم است و باید مد نظر همگان قرار بگیرد.



وی با تشریح خصوصیات یک نماینده وظیفه شناس و مردمی اظهار داشت: عدم وابستگی به کانون‌های ثروت از مهم‌ترین مواردی است که همواره رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند و باید مد نظر کاندیداها باشد.

یعقوبی اضافه کرد: کاندیداها نباید برای کسب چند رای به هر کاری دست بزنند و باید کوخ‌نشینان و فقیران جامعه را به عنوان تنها تکیه‌گاه خود بدانند، چرا که این اقشار نه مال و ثروتی اندوخته‌اند و نه شوق پست و ریاست دارند و در حقیقت این دسته از افراد مؤثرترین قشر جامعه ما هستند.

حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن وظیفه مسئولان را سنگین تر کرد

همچنین حجت‌الاسلام مصطفی شیخ‌علی در نماز جمعه این هفته گلپایگان اظهار داشت: 23 ربیع‌الاول سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر قم است و ایشان با ورودش به ایران و شهر قم باب رحمت را بر روی ما گشود و مردم ایران سپاس‌گذار خداوند هستند که توفیق میزبانی کریمه اهل‌بیت (ع) را به ما عنایت کرده است.

وی در ادامه افزود: هفته گذشته ملت ایران برگ زرینی بر افتخارات خود افزود و مردم با حضور کم‌نظیر و بی‌نظیر خود بار دیگر پیشتازی خود را در عرصه بیداری و بصیرت به رخ جهانیان کشیدند.

خطیب جمعه گلپایگان تصریح کرد: در 22 بهمن، ملت ایران با حضور در راهپیمایی عظیم و میلیونی، روحی تازه به کالبد انقلاب اسلامی دمید. باید به حضور مردم و بصیرت، بیداری و ولایت‌مداری مردم ایران تبریک گفت که امسال نیز مانند سال‌های گذشته پر شور در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند.

وی با قدردانی از حضور مردم شریف و غیور گلپایگان در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم ولایت‌مدار و شریف گلپایگان و شهرهای گوگد و گلشهر و همچنین روستاهای این منطقه، بار دیگر به میدان آمدند و صفحه زرین دیگری بر تاریخ گلپایگان رقم زدند.

شیخ‌علی تاکید کرد: با حضور میلیونی مردم ایران در روز 22 بهمن، وظیفه مسئولان سنگین‌تر شد و باید آنها قدر مردم را بدانند و در راستای رفاه و آسایش مردم بیشتر تلاش کنند.

وی با بیان اینکه حماسه دیگری در راه است، گفت: 14 روز دیگر به حماسه مردمی ایران باقی مانده است و تمام مردم خود را برای حضور در پای صندوق‌های رای آماده می‌کنند و با رای خود به استکبار جهانی این معنا را می‌فهمانند که ملت ایران ملتی نیست که به این سادگی از میدان به در شود و با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رای مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان عالم می‌زند.