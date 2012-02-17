به گزارش خبرنگار مهر، "محمد خجر" دروازه بان تیم فوتبال الاتفاق عربستان در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل استقلال در مرحله دوم پلی آف لیگ قهرمانان آسیا با بیان این مطلب افزود: این برای دومین بار است که به ایران می آیم مرتبه اول دو سال پیش بود که همراه تیم الاتفاق برای بازی با سپاهان به اصفهان رفتم و این بار به تهران آمده ایم تا با استقلال بازی کنیم.

وی تماشاگران و فوتبال دوستان ایرانی را پرشور خواند و گفت: مردم ایران به فوتبال علاقه مند هستند و حضور و حمایتشان از تیم های فوتبال این کشور در آسیا معروف است با این حال تیم های سعودی بارها به ایران آمده و تجربه بازی مقابل تماشاگران این کشور را دارند.

این دروازه بان همچون مربی الاتفاق تاکید کرد که بازیکنان این تیم با جو بازی مقابل تماشاگران پرتعداد آشنا هستند و افزود: در تیم ما بازیکنانی حضور دارند که در جام جهانی، جام ملت های آسیا و مسابقات مختلف داخلی و خارجی مقابل تشویق کنندگان زیاد بازی کرده اند و با این شرایط آشنا هستند.

خجر خاطر نشان کرد: حضور تماشاگران یکی از عوامل زیباتر شدن مسابقات فوتبال است و لطف فوتبال به حضور همین تماشاگران است. قطعا اگر آنان نباشند بازی زیبا نخواهد شد.

وی ضمن اذعان به اینکه استقلال یکی از هجومی ترین تیم های لیگ ایران است، خاطرنشان کرد: تیم استقلال را به خوبی مطالعه کرده ایم و می دانیم این تیم از مهاجمان عالی بهره می برد. ما آمادگی لازم برای بازی مقابل استقلال را داریم و با شناختی که از این تیم داریم به گونه ای بازی خواهیم کرد که مقابل حملات تیم استقلال ایستادگی کنیم.

دیدار تیم‌های استقلال ایران و الاتفاق عربستان در چارچوب مرحله دوم پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا روز شنبه 29 بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. برنده این بازی جواز حضور در گروه A مسابقات را بدست می‌آورد و در کنار تیم‌های نسف قارشی ازبکستان، الجزیره امارات و الریان قطر قرار می‌گیرد.