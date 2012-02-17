حضور حداکثری در 22 بهمن مقدمه ای بر حضور پرشور در انتخابات بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بابازاده در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه افزود: مردم در 12 اسفند ماه سالجاری با حضور گسترده در پای صندوق های رای یکبار دسگر به جهانیان ثابت خواهند کرد برای همیشه آماده صیانت از آرمانهای والای انقلاب اسلامی هستند.

وی به آثار و بازتاب فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خطبه های هفته گذشته نماز جمعه تهران اشاره کرد و اظهار داشت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب علاوه بر آنکه دوستان و عاشقان انقلاب اسلامی در سراسر جهان را سیراب کرد و به مسلمانان جهان شور و نشاط داد و استکبار جهانی را به وحشت انداخت .

حجت الاسلام بابازاده با تاکید بر اینکه راهپیمایی های عظیم مردمی 22 بهمن، آگاهی و بصیرت ملت ایران را به رخ جهانیان کشید گفت: حضور گسترده مردم در صحنه های انقلاب و ایثار و فداکاری آنان برای حفظ انقلاب اسلامی، وظیفه مسئولان و دست اندکاران را برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم انقلابی ایران سنگین کرد

امام جمعه موقت ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود حضور گسترده مردم و مسئولان در پای صندوق های رای را مورد تاکید قرار داد و افزود: نخبگان و صاحبان قلم و کسانی که تریبون هایی در اختیار دارند نیز باید شرایط فعلی جهان و اسلام را در نظر بگیرند و افکار عمومی را در جهت حفظ منافع ملی و اسلام روشن و آگاه کنند .

امام جمعه موقت ارومیه، با اعلام اینکه همه در مقابل انتخابات مسئول هستند گفت: مردم باید هوشیار باشند، ممکن است افرادی با لباس دوست وارد این میدان شده باشند، ولی پس از انتخاب در مسیری قرار بگیرند که بخواهند دشمنان را راضی کنند .

حجت الاسلام بابازاده همچنین از نامزدهای انتخاباتی نیز خواست از تخریب، تهمت، افترا و دادن وعده های غیرعملی پرهیز کنند تا شاهد برگزاری انتخاباتی قانونمند باشیم.