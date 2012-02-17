مسئولان در برگزاری انتخابات بی طرفانه عمل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نوبخت در اولین جلسه شورای هماهنگی عمومی همکاران فرمانداری شهرستان بهارستان و بخشداری های گلستان و بوستان با تقدیر از زحمات یکایک همکاران در زمینه های مختلف و حوزه های کاری در ابتدا به گزارشی از اقدامات فرمانداری از روز تأسیس و افتتاح پرداخت.



وی اختصاص ساختمان برای فرمانداری، جذب نیرو از بخشداری های گلستان و بوستان، ایجاد ساختار و تجهیزات، استقرار ادارات، تجهیز لوازم اداری و سخت افزاری و نیروهای اداری ادارات مستقر، تامین و تفکیک اعتبار، انجام عملیات گسترده سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تقویت زیرساخت ها در راه اندازی اتوماسیون، برنامه ریزی جهت اختصاص زمین برای ساخت مجتمع سایت ادارات شهرستان بهارستان، تفکیک و استقرار دو ناحیه آموزش و پرورش، تشکیل جلسه مشترک برنامه ریزی استان و شهرستان و توفیق در افزایش اعتبارات، برگزاری جلسات متعدد و ارائه راهکار برای تأمین امنیت، توسعه مصلی ها ، پایگاه های بسیج، مساجد و... را از دیگر اقدامات انجام شده از زمان افتتاح فرمانداری اعلام کرد و افزود: اعتبار شهرستان بهارستان قبل از تاسیس حدود هفت میلیارد تومان بوده که پس از تأسیس به 55 میلیارد تومان افزایش یافت.

این مسئول در ادامه با اشاره به برهه فعلی کشور که حساسیت فوق العاده ای داشته و همه دشمنان در تلاش برای ایجاد چالش برای نظام و حضور حداقل مردم هستند، عنوان کرد: دشمن درصدد ایجاد چالش در انتخابات به منظور انحراف افکار عمومی و انقلاب های جهانی است تا کسی از انقلاب الگوگیری نکند که در این زمینه مسئولین و اعضاء برگزاری انتخابات و همه آحاد مردم باید مصمم باشند که با شکست دشمن، مردم دنیا از انقلاب و راه امام الگو گرفته و انقلاب اسلامی را به جهان مصادره کنیم.



نوبخت از همگان خواست در برگزاری انتخابات کاملا بی طرفانه عمل کرده و با تدبیر و بصیرت لازم فقط به دنبال اتخاذ تمهیدات لازم بمنظور انجام انتخاباتی با شکوه، پرنشاط، بدون چالش های امنیتی باشند.



نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان یادآور شد: در انتخابات غیر از خون شهدا، امام راحل(ره)، وامدار هیچ کس یا هیچ حزب و گروه سیاسی نبوده به طور مستقل در چارچوب قانون و منویات رهبر معظم انقلاب حرکت می کنیم.



این مسئول ادامه داد: مردم ما در برهه های مختلف، انقلاب را از طوفان های پرتلاطم و حوادثی که در هر کجا اتفاق می افتاد می توانست نظام حاکم بر آن کشور را تغییر دهد، با حضور و تقدیم شهدا و گذشتن از جان و مال با لبیک به رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب نجات دادند و در روز 12 اسفند نیز با حضور در پای صندوق های رای شاهد انتخاباتی پرشور و حداکثری خواهیم بود.

وی اعلام کرد: مردم بصیر و انقلابی ایران از 22 بهمن تا 12 اسفند پلی به بلندای اقتدار و وسعت ایران زمین خواهند ساخت.

فرماندار شهرستان بهارستان افزود: در راستای بسترسازی به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در حضور پرشور، حداکثری و دشمن شکن شهروندان ولایی شهرستان بهارستان، ستاد انتخابات شهرستان بهارستان اقدام به تشکیل و برگزاری اولین جلسه ستاد حضور حداکثری کرد.

رئیس حوزه فرعی انتخابیه شهرستان بهارستان با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب در حضور گسترده مردم در انتخابات گفت: مسئله اول در انتخابات، حضور مردم است که باعث تحکیم نظام و پیشبرد اهداف انقلاب و یأس و ناامیدی دشمنان و نقش برآب شدن برنامه های استکبار جهانی خواهد شد.



نوبخت با تشکر از حضور گسترده و عظیم شهروندان در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن، انتخابات نظام اسلامی را کاملا مردمی دانسته و افزود: هیچ کس نمی تواند در روند و نتیجه انتخابات اثر بگذارد.



وی آگاه سازی مردم از روند برگزاری انتخابات وجلب رضایت مردمی از دستگاه های خدمات رسان در سطح شهرستان را باعث اعتماد بیشتر مردم دانست.