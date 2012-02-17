مسابقات رباتیک دانش آموزی استان البرز برگزار شد

سیاوش صدیق در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر که در مجتمع فرهنگی ورزشی کیانپور استان برگزار شد، اظهار داشت: سومین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی استان البرز ویژه دختران و پسران برگزار شد.



وی گفت: 720 دانش آموز پسر و 300 دانش آموز دختر در این دور از مسابقات شرکت کردند که مسابقات پسران در21 بهمن و دختران نیز 28 بهمن ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند.



مدیر عامل شرکت نادکاپ استان البرز افزود: مسابقات نهایی و اختتامیه این دوره از رقابت ها در یک اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.



صدیق اظهار داشت: دختران و پسران دانش آموز در 11 آیتم با یکدیگر به رقابت می پردازند که فوتبال، جنگجو، رالی، حل ماز، حل ماز پیشرفته، مسیر یاب چندگانه، آتشفشان و شی جمع کن از جمله آیتم های این مسابقات است.

