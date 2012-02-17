  1. استانها
  2. البرز
۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

مسابقات رباتیک دانش آموزی استان البرز برگزار شد

مسابقات رباتیک دانش آموزی استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت نادکاپ استان البرز از برگزاری سومین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی استان خبر داد.

سیاوش صدیق در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر که در مجتمع فرهنگی ورزشی کیانپور استان برگزار شد، اظهار داشت: سومین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی استان البرز ویژه دختران  و پسران برگزار شد.

وی گفت: 720 دانش آموز پسر و 300 دانش آموز دختر در این دور از مسابقات شرکت کردند که مسابقات پسران در21 بهمن و دختران نیز 28 بهمن ماه با یکدیگر به رقابت می پردازند.

مدیر عامل شرکت نادکاپ استان البرز افزود: مسابقات نهایی و اختتامیه این دوره از رقابت ها در یک اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

صدیق اظهار داشت: دختران و پسران دانش آموز در 11 آیتم با یکدیگر به رقابت می پردازند که فوتبال، جنگجو، رالی، حل ماز، حل ماز پیشرفته، مسیر یاب چندگانه، آتشفشان و شی جمع کن از جمله آیتم های این مسابقات است.
 

کد مطلب 1536422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها