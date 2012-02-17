به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا طلاییپور ظهر جمعه در حاشیه اختتامیه چهارمین کنگره سراسری رادیولوژی دهان، فک و صورت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر به تعداد بیشتری از متخصصان این رشته تخصصی دندانپزشکی در کشور نیاز است.
وی بیان داشت: تعرفهرشته سی پی سی تی رادیولوژی دهان، فک و صورت تنها تعرفهای است که بیماران تحت پوشش بیمه خدمات درمانی، تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و بانکها هزینه یکسانی را میپردازند.
رئیس هیئت مدیره رادیولوژی ایران با اشاره به اینکه تمام خدمات مراکز رادیولوژی مشمول بیمه میشود، بیان داشت: بیمارانی که خدمات رادیولوژی چه از پزشکان عمومی و دندانپزشکی دریافت میکنند، میتوانند از بیمه استفاده کنند.
وی با بیان اینکه انجام رادیوگرافی برای هر سنی لازم است، تصریح کرد: فایده استفاده از رادیوگرافی برای کودکان که نیاز به آن دارند، بیشتر از ضرر آن است.
طلاییپور با اشاره به اینکه به دنبال گسترش این رشته در تمام نقاط ایران هستیم، ادامه داد: اوایل سال آینده تعرفه تصویب شده رشته سی پی سی تی رادیولوژی دهان، فک و صورت را به تمام مراکز دندانپزشکی اعلام میکنیم.
وی اضافه کرد: متخصصان رادیولوژی دهان، فک و صورت کار دندانپزشکان را انجام نمیدهند.
رئیس هیئت مدیره رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران تاکید کرد: هماکنون 130 متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت در کشور داریم که نسبت به جمعیت ایران کم است ولی این در حالی است که در دانشگاهها علوم پزشکی سراسر کشور تعداد این متخصصان به سرعت در حال افزایش است.
وی گفت: به دنبال بیمه شدن رشته سی پی سی تی رادیولوژی دهان، فک و صورت بیماران دیگر نگران هزینههای سنگین آن نباشند.
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