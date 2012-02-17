رشد متوسط 15درصدی بودجه مراکز آموزش عالی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر متکان در مراسم افتتاح پارک علم و فناوری استان لرستان با بیان اینکه اخیرا 4 مرکز آموزش عالی در لرستان مجوز فعالیت گرفته اند، اظهار داشت: وجود استعدادهای سرشار در این استان از جمله کشاورزی، دامپروری، صنعت، آب و خاک مرغوب، لزوم ایجاد یک پارک علم و فناوری را در لرستان بیش از پیش نشان می داد که خوشبختانه با پیگیری های مسئولان دانشگاه لرستان، استاندار پر تلاش و همکاری و مساعدت وزارت علوم این امر محقق شد.

وی همچنین با اشاره به رشد متوسط 15 درصدی بودجه مراکز آموزش عالی کشور، از لرستان به عنوان دانشگاه پیشتاز در این خصوص نام برد و افزود: دانشگاه لرستان امسال در بودجه جاری با 74 درصد رشد و در بودجه عمرانی با 114 درصد رشد نسبت به سایر دانشگاه ها جهش چشمگیری داشته است.

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، افتتاح پارک علم و فناوری لرستان را نویدبخش توسعه ای پایدار برای این استان خواند و گفت: با توجه به شایستگی مردم لرستان وکثرت افراد تحصیلکرده و خلاق در این دیار، اگر بتوان این خلاقیت را در مسیر علمی قرار داد استعداد ها و منابع بالقوه به بالفعل تبدیل خواهند شد و شاهد توسعه پایدار در لرستان خواهیم بود.

وی همچنین تحقیق و پژوهش را بستر ساز توسعه دانست و افزود: اگر تحقیقات و پژوهش ها خروجی نداشته باشند، مفید نخواهند بود و پارک علم و فناوری این خلاء را به خوبی پر خواهد کرد و بستر علمی را در جامعه بهبود می بخشد.

متکان دربخش پایانی سخنان خود خواستار حمایت همه جانبه مسئولان کشوری برای توسعه استان لرستان شد.