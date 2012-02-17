به گزارش خبرنگار مهر، مهناز شیخی ظهر جمعه در حاشیه اختتامیه چهارمین کنگره سراسری رادیولوژی دهان، فک و صورت اظهار داشت: تمام رادیوگرافیهای خارج از دهانی از سطح شهر درمانگاههای اصفهان پلمپ شد.
وی بیان داشت: نزدیک به 15 تا 16 رادیوگرافی در درمانگاههای سطح شهر اصفهان بود که با همکاری معاونت درمان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پلمپ شد.
شیخی افزود: با وجود اینکه صاحبان رادیوگرافیهای درمانگاهها از نظر اقتصادی و سیاسی افراد بانفوذی بودند و نسبت به این حرکت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معترض شدند، گلایه خود را به وزارت بهداشت بردند.
عضو انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، شاخه اصفهان اظهار داشت: مسئولان وزارت بهداشت در حالی بر اعتراض آنها ارج نهادند و خواستار توضیح بر مخالفت اعضای انجمن رادیولوژیست دهان، فک و صورت اصفهان با این گروه شدند که این مخالفت طبیعی بود.
وی ادامه داد: زمانی که مسئولان وزارتخانه بهداشت با استقلال کامل رشته تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت موافقت میکنند باید برای آن احترام قائل شوند.
شیخی با اشاره به اینکه هیچ جای توضیحی برای مخالف رادیولوژیستهای دهان، فک و صورت با رادیولوژیستهای پزشکی نیست، افزود: رادیولوژیهای پزشکی بدون هیچگونه اطلاع علمی از کار دندانپزشکی اقدام به این کار میکنند و این در حالی که حتی نمیدانند در دهان چه تعداد دندان است.
وی با بیان اینکه رادیولوژی دهان، فک و صورت، گمنامترین، مظلومترین و غریبترین شاخه دندانپزشکی است، اضافه کرد: به دلیل اینکه تعداد بیماران حیطه کار دندانپزشکان زیاد و به طور مرتب مراجعه میکنند به همین دلیل رادیولوژیهای پزشکی سعی دارند به جای کار تخصصی خود که سی تی اسکن یا ام آر آی به رادیولوژیهای دهان، فک و صورت کانال بزنند.
عضو انجمن رادیولوژی دهان، فک و صورت ایران، شاخه اصفهان گفت: رادیولوژیستهای پزشکی سطح شهر اصفهان رانتخواری با مراکز دندانپزشکی دارند.
وی اظهار داشت: دندانپزشکان درمانگاههای سطح شهر به ازای هر بیماری که به رادیولوژیستهای پزشکان منتقل میکنند، پورسانت میگیرند به خاطر همین هنوز رادیولوژیستهای دهان، فک و صورت به جایگاه واقعی خود نرسیدند.
شیخی بیان داشت: اگر رادیولوژیستهای پزشکی به جای این پورسانت گرفتنها روی تصویر دقیق و صحیح که از مریض میگرفتند دیگر هیچگاه چنین خطای دندانپزشکی مثل اینکه به اشتباه دندان کشیده میشود.
ایرانیان در انجمن بینالمللی رادیولوژی دهان مشارکت بیشتری داشته باشند
همچنین پروفسور پارکر ظهر در حاشیه چهارمین کنگره سراسری رادیولوژی دهان، فک و صورت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استانداردهای رادیولوژی دهان، فک و صورت در ایران نسبت به وضعیت بینالمللی بسیار بالا است.
وی بیان داشت: در زمان حاضر بیش از 20 ایرانی عضو انجمن بینالمللی دهان، فک و صورت هستند که بهتر است علاقهمندان این رشته در ایران عضویت بیشتری در انجمن داشته باشند.
دبیر انجمن بینالمللی رادیولوژیستهای دهان، فک و صورت تصریح کرد: مقالاتی که تاکنون در حوزه رادیولوژیست دهان، فک و صورت از ایران در سطح بینالمللی ارائه شد، سطح خوبی داشته است.
وی ادامه داد: همچنین مقالاتی که در ارتباط با این رشته تخصصی دندانپزشکی در ژورنالهای بینالمللی به چاپ رسیده نیز از نظر سطح علمی خیلی برجسته و قوی است.
پروفسور پارکر با اشاره به حضور خود در سومین کنگره سراسری رادیولوژی دهان، فک و صورت که در تهران برگزار شده بود ، افزود: در این دوره از کنگره بهتر بود قبل از ارائه پوسترهای علمی، تصویر ذهنی از آن برای مخاطبان ایجاد میکردند.
وی اضافه کرد: این در حالی بود که بخشی از پوسترهای ارائه شده در سال گذشته ارزش علمی آنچنانی در بر نداشت.
دبیر انجمن بینالمللی رادیولوژیستهای دهان، فک و صورت، اصالت خود را از کشور آفریقای جنوبی دانست و گفت: رشته رادیولوژی دهان ، فک و صورت در آفریقای جنوبی هنوز در رشتههای دندانپزشکی ادغام است و مثل ایران مستقل نشده است.
وی اظهار داشت: سعی داریم که این رشته تخصصی دندانپزشکی را در کشور آفریقای جنوبی از سایر رشتههای دندانپزشکی تفکیک کنیم.
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