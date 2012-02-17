مرکز ابررایانه دانشگاه تفرش افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار استان مرکزی در آیین افتتاح این مرکز در دانشگاه تفرش گفت: افتتاح مرکز ابر رایانه دانشگاه تفرش یک تحول اساسی در امر آموزش و پژوهش و تحقیقات علمی در سراسر دانشگاه های استان مرکزی و کشور است.

مهندس علی اکبر شعبانی فرد با بیان این که دانشگاه تفرش با ایجاد این مرکز به جمع 10 دانشگاه برتر دارای سیستم ابررایانه کشور پیوسته است، افزود: پژوهشگران و دانشگاهیان کشور می توانند با توجه به این زیرساخت ایجاد شده در دانشگاه تفرش در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در جهت نهضت تولید علم گام برداشته و برتری علمی جوانان و دانشمندان ایرانی را به جهانیان ثابت کنند.

وی افزود: هم اکنون تولید مقالات علمی کشورمان نسبت به تولید مقاله در ترکیه افزایش یافته است که این امر سند افتخار کشور در حوزه علم و فناوری با توجه به تحریم های صورت گرفته از سوی کشورهای اروپاپی در منطقه است.

شعبانی فرد افزود: ایجاد این مرکز علاوه بر ایجاد تحول در امر آموزش و پژوهش بستری لازم برای خدمتگزاری صادقانه به مردم ایران و کشور های تازه استقلال یافته منطقه و بیداری اسلامی است.

سرپرست دانشگاه تفرش نیز در این مراسم، گفت: این مرکز تنها مرکز پردازش های فوق سریع در استان مرکزی و ابزار بسیار قدرتمند در جهت پیشرفت علمی استان با توجه به وجود صنایع بسیار مهم و مراکز متعدد دانشگاههایی است.

دکتر احمد رضا ربانی افزود: ابر رایانه دانشگاه تفرش با 16 گیگابایت حافظه اصلی و 18 ترابایت حافظه ذخیره سازی می تواند حداکثر 3 میلیارد عمل در ثانیه پردازش کند.