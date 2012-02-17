به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این همایش غلامرضا تمنایی شاگرد حجتالاسلام فیروزیان اظهار داشت: مهمترین نکته در امر رصد کردن نیازهای معنوی جامعه است و تمام نهادهای درگیر در امر آموزش مانند حوزه، دانشگاه و آموزش و پرورش وظیفه دارند در این عرصه تلاش کنند.
وی افزود: حجتالاسلام فیروزیان پیش از تبلیغ نیازهای جامعه را بررسی و در هر نقطه فقر معنوی یا خطر تبلیغات سوء دشمنان را احساس می کرد به تبلیغ دین میپرداخت، از جمله نقاط مرزی کشور که همواره در خطر ترویج آیین انحرافی وهابی توسط عمال آل سعود قرار داشت.
شاگرد حجتالاسلام فیروزیان با بیان اینکه حجتالاسلام فیروزیان اسوهای برای حوزه علمیه و الگویی برای نظیر برای تمام مبلغان اسلام است، تاکید کرد: وی بارها بدون کمترین امکانات به نقاط محروم سفر و کمبودهای معنوی و دینی مناطق مختلف را شناسایی و با پیگیریهای فراوان آنها را برطرف کرد.
وی افزود: فیروزیان در برهههایی از زمان یک تنه و به تنهایی با جذب کمکهای مردمی فعالیتهایی برای رفع محرومیتهای مادی از بعضی نقاط محروم کشورانجام داد چرا که عقیده داشت ابتدا باید تاحدی نیازهای مادی افراد رفع شود آنگاه میتوان به درستی دین را درمیان آنها تبلیغ کرد و تجربه 70 ساله این مرد بزرگ الگویی برای تمام مبلغان است.
به گزارش مهر، در این مراسم که حجتالاسلام فیروزیان چهره ماندگار عرصه تبلیغ، حجتالاسلام ارزانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی استاندار، شهرزاد، فولادگر، کامران و رهبر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مهدی مظاهری چهره ماندگار سال گذشته، حجتالاسلام دست افکن نماینده آیتالله طباطبایی و جمعی از مبلغان حضور داشتند.
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