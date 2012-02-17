به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبرضا ارزانی ظهر جمعه در دومین همایش تجلیل از چهرههای ماندگار عرصه تبلیغ اظهار داشت: مبارزه با فرقه ضاله بهائیت، پرداختن به امر تعلیم کودکان و نوجوانان به طور خاص، احترام به همگان، توجه به نسل نو، مردمگرایی و استفاده از ابزارهای مختلف در تبلیغ مانند شعر، خطابه، خطاطی از جمله ویژگیهای اخلاقی مهم حجتالاسلام فیروزیان در عرصه تبلیغ دینی است.
وی افزود: یک مبلغ دینی لازم است به خصیصههای علم، تقوا و عقل اجتماعی آراسته باشد، اما عقل اجتماعی از تمام آنها مهم تر است و این سه ویژگی از جمله خصلتهای بارز حجتالاسلام فیروزیان است.
رئیس دبیرخانه مهندسی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه تخصصی کردن تبلیغ از جمله دغدغههای مهم رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: توجه زمینهها و مکانهای تبلیغی با یکدیگر بسیار متفاوتهستند بنابراین باید مبلغان ساماندهی برای امر تبلیغ آموزش دیده و ساماندهی شوند.
وی افزود: این دفتر از سال گذشته تاکنون برای 20 مبلغ ویژه ناشنوایان، مبلغان ویژه کودک و نوجوان، خانواده، مشاور و 40 مبلغ ویژه عشایر دورههای آموزشی برگزار کرد و سایتی را نیز با نام "سمتا" برای ثبتنام مبلغان راهاندازی کرده است.
ارزانی با بیان اینکه ایمان در چرخه درمان عنصر مهمی است، تاکید کرد: تربیت نیروهای خاص مراقبت معنوی نیز از جمله اقدامهای آینده دفتر تبلیغات مهندسی است که با همکاری تعدادی از پزشکان به زودی محقق میشود.
نظر شما