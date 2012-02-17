1500 بطری انواع مشروبات الکلی در نیز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید داود موسوی بعد از ظهر جمعه در جریان دستگیری و رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت: این محموله مشروبات الکلی از یک دستگاه خودرو نیسان که از شهرستان مهاباد به سمت مرکز استان بارگیری شده بود، کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه در این خصوص تاکنون دو نفر دستگیر شده اند، یادآور شد: این محموله جز سلسله محموله های قاچاق است که از این مسیر به استان وارد می شود.

فرمانده انتظامی نیر با اشاره به کشف حدود 500 دستگاه انواع تجهیزات گیرنده امواج از ماهواره طی ماه گذشته اضافه کرد: این میزان تجهیزات ماهواره ای در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه و طرح تشدید مبارزه با تجهیزات گیرنده امواج از ماهواره کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به معدوم سازی مشروبات الکلی کشف شده تصریح کرد: متخلفان نیز به همراه پرونده تشکیل شده به مراجع قضایی ارسال خواهند شد.



به گفته موسوی شهرستان نیر به عنوان مسیر ترانزیتی و دروازه استان از سمت غرب بیش از سایر شهرستانها در معرض قاچاق کالا قرار دارد و باید تدابیر جدی تری در این زمینه اندیشیده شود.

