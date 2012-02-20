لغو روادید تنها عامل ورود گردشگر خارجی به ایران نیست

امین یوسفی، کارشناس گردشگری و استاد دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: سازمان میراث فرهنگی می تواند به عنوان یک پیشنهاد دهنده عمل کند نه یک سیاستگذار در مسائل سیاسی بین دو کشور. این سازمان پیشنهاد داده که با 60 کشور دنیا لغو روادید داشته باشیم هر چند که اکنون گردشگران بسیاری از کشورها برای آمدن به ایران نیازی به گرفتن روادید ندارند اما به خودی خود لغو روادید نمی تواند تاثیر چشم گیری در ورود گردشگر به کشور داشته باشد.

وی توضیح داد: چگونه می توان گردشگران کشورهای خارجی را که ذهنیتی مناسبی درباره ایران ندارند به بهانه لغو روادید به ایران بیاوریم وآمار گردشگران خود را به 7 میلیون گردشگر برسانیم.

وی گفت: آیا با لغو روادید 60 کشور دنیا گردشگران خارجی به ایران می آیند اگر همین طور است پس چرا گردشگران ترکیه که مدتی است روادید دو طرف را لغو کرده اند، هیچگاه به ایران نمی آیند؟

