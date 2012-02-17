دیگر در جشنواره موسیقی فجر شرکت نمی کنم

به گزارش خبرنگار مهر، دومین و آخرین اجرای گروه موسیقی کودکان ایران زمین به سرپرستی سودابه سالم شامگاه گذشته در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد اما در پایان این برنامه، سالم ضمن ابراز گلایه از نحوه برگزاری برنامه ها و برخورد مسئولان سالن وجشنواره با او و کودکان عضو گروهش اعلام کرد که با این شرایط هرگز حاضر نیست دوباره به روی صحنه باز گردد.

سالم در ادامه گفت: تهیه لباس و دیگر امکانات مختلف برای بردن بیش از 130 کودک 6 تا 15 ساله به روی صحنه کار طاقت فرسایی است و در طول این سال ها من با کمترین امکانات و بدون هیج حمایتی در این زمینه فعالیت داشته ام و انتظار دارم در زمان برگزاری یک جشن ملی نظیر جشنواره موسیقی فجر شاهد برخوردی محبت آمیز و مهربانانه از سوی مسئولان جشنواره، سالن ودیگران داشته باشیم ولی متاسفانه اینگونه نبود.

سرپرست گروه کودکان ایران زمین در ادامه گفت: سرویس بهداشتی تالار اندیشه در زیرزمینی واقع شده است که به علت بوی تعفن و بهداشتی نبودن اصلا قابل استفاده نبود واعضای گروه دچار مشکل شدند؛ از سوی دیگر امکانات صحنه و اجرا در حد بسیار پائین بود و کمترین همکاری با ما شد؛ به عنوان مثال به ما اجازه عکاسی و یا فیلمبرداری از کار خودمان را ندادند ویا در مورد تعداد بلیت هایی که به عنوان دستمزد در اختیارمان گذاشتند همین مشکلات را داشتیم.

سالم با انتقاد از نگاه دبیر جشنواره که خود از موسیقیدانان است افزود: در همه جای دنیا بهترین امکانات و تسهیلات را به بخش کودکان می دهند با این هدف که آینده کشوراز آن آنها است اما در ایران اینگونه نیست و کودکان را به حساب نمی آورند.

وی با اشاره به اینکه همه آثار و قطعاتی را که برای اجرا آماده می کند برگرفته از فرهنگ ملی ایران و آداب و رسوم کهن این آب و خاک است گفت: تمامی داستان های زیبا و آموزنده را با توجه به جنبه های نمایشی و موسیقایی و با کمک دوستان هنرمندی که درزمینه طراحی لباس،کارگردانی،نقالی و گویندگی و...تخصص دارند گردآوری و آهنگسازی می کنم ودر اینگونه برنامه ها به اجرا در می آوریم ودر این اجرا هم قطعاتی چون سلام،خانه ما، لی لی لی لی حوضک، ها جستم، لالایی و...را اجرا کردیم.