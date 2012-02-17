به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر جمعه در همایش طب و قرآنپژوهی اظهار داشت: یکی از نامهای خدا طبیب است و پزشکان هم مشغول انجام کار خدایی هستند. پزشکان هدیه خداوند به زمینیها است.
وی سالمندان را درخت پرثمر در جامعه معرفی کرد و ادامه داد: یکی از ملاکهای یک جامعه ارزشی توجه به وضعیت سالمندان و ایجاد بسترهای لازم برای استفاده بهینه از سالمندان است.
امام جمعه بوشهر خواستار توجه بیشتر همه مردم به سالمندان شد و گفت: خانه سالمندان باید خانه امید دیگران باشد و سالمندان نیز باید همواره دیگران را به زندگی امیدوارتر کنند.
وی افزود: تغدیه غلط، کم تحرکی، آپارتمان نشینی و نپرداختن به ورزش را از مهمترین عوامل از کارافتادگی افراد در میانسالی دانست و گفت: صله رحم، صدقه دادن، دعا و شکرگزاری نعمتهای خدا، قرائت قرآن، خدمت به پدر و مادر، ورزش، تعذیه سالم و نشاط و شادابی در منزل عواملی است که باعث افزایش طول عمر و سلامت افراد میشود.
آیتالله صفایی بوشهری در ادامه به نگاه ویژه قرآن به موضوع بهداشت و درمان پرداخت و افزود: هر کس شخصی را حیات دوباره ببخشد مثل این است که همه مردم جامعه را حیات بخشیده است.
وی علم ادیان و علم ابدان را دو قسمت مهم از علوم دانست و ادامه داد: علم طب و درمان در ردیف علوم ادیان قرار گرفته است و همین مسئله بیانگر اهمیت طب است.
امام جمعه بوشهر اضافه کرد: اعتماد، تعامل و اعتقاد بیمار به پزشک باعث خواهد شد تا بهتر و دقیقتر به دستورات پزشک عمل کرده و روند بهبودی او نیز سریعتر و بهتر طی شود.
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