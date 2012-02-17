چهار بازیکن ایران به مرحله یک هشتم صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های بدمینتون بین‌المللی دهه فجر و در بخش انفرادی مردان امروز جمعه محمدرضا خردمندی در مصاف با بازیکن اندونزی به برتری 2 بر صفر دست یافت. سپهر ایوانی نیز در مصاف با حریف خود از ترکیه که دارای رنکینگ جهانی بالاتری از خود بود به برتری 2 بر صفر دست یافت. امید کرمی دیگر نماینده کشورمان نیز موفق شد دیدار با قهرمان آفریقا را با پیروزی 2 بر یک خود به پایان برساند.

محمدرضا خانجانی نیز دیگر نماینده کشورمان بود که موفق شد ورزشکار هندی را با نتیجه 2 بر صفر از پیش رو بردارد. این بازیکنان با پیروزی در این دیدارها به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند تا دیدارهای خود را در جمع 16 تیم برتر مسابقات ادامه دهند.

این در حالی است که سه نماینده کشورمان در بخش انفرادی مردان از صعود به مرحله سوم (یک هشتم نهایی) باز ماندند. محسن صادقی با نتیجه 2 بر صفر مغلوب بازیکن اسلواکی شد و از صعود بازماند. حسن متقی نیز در مصاف با قهرمان سریلانکا که سید سه بازی‌ها را در اختیار دارد 2 بر یک شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. عرفان جوینده هم دیدار با بازیکن اندونزیایی را 2 بر صفر واگذار کرد و از صعود باز ماند.

بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بین‌المللی دهه در بخش انفرادی مردان همچنان ادامه دارد. برای این مسابقات 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.