ادامه جنایات هولناک آل خلیفه / دو روستا در گازهای سمی غرق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حسین محمد البقالی از شهروندان بحرینی در پی اقدام جنایتکارانه نیروهای آل خلیفه در به آتش کشیدن منزل وی در منطقه جد حفص به شهادت رسید.



این رسانه همچنین از بازداشت گسترده معترضان در جزیره ستره بحرین در یورش نیروهای آل خلیفه خبر داد.



پایگاه الوفاق هم گزارش داد تعداد زیادی از نیروهای امنیتی آل خلیفه بار دیگر به مناطق مهزه و سفاله حمله کرده اند و حجم جنایات این نیروها به حدی است که مردم خواستار کمک شده اند.



برای دومین روز پیاپی، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی بحرین مجهز به انواع سلاحها به مناطق مهزه و سفاله حمله کردند و با غرق کردن منطقه در گازهای سمی، حمله به منازل، تردد در بازارها و برخورد خشونت آمیز با مردم و ربودن آنها، فضایی از ارعاب و وحشت را به وجود آورده اند.



نیروهای امنیتی آل خلیفه همچنین شامگاه چهارشنبه تعداد زیادی از خودروهای شهروندان را در منطقه سلماباد و توبلی به جرم بیان دیدگاههایشان به طور مسالمت آمیز، در هم شکستند.

شبکه بی بی سی عربی هم از ادامه اعتراضات مردم بحرین در برخی مناطق و اقدامات خشونت آمیز نیروهای آل خلیفه برای سرکوب آن خبر داده است.



وزارت کشور رژیم بحرین در بیانیه ای گمراه کننده مدعی شده است چند نیروی امنیتی در حمله معترضان زخمی شده اند.



نیروهای امنیتی بحرین با حمله به یک روستا در حومه منامه، تعدادی از جوانان معترض را بازداشت کردند، این نیروها برای متفرق کردن تظاهرات مسالمت آمیز مردم از گازهای سمی و اشک آور استفاده کردند.