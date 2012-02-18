جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قطارتفریحی بازار تهران از گمرک ترخیص شده و در حال انتقال به پایتخت است گفت: این قطار تا قبل از عید نوروز با هدف ارائه خدمات مناسب به شهروندان تهرانی به بهره برداری می رسد.
وی با بیان این که این خط با هدف بازسازی محدوده پیاده راه بازار تهران به همان شکل سنتی و همچنین در نظر گرفتن رفاه شهروندانی که در این محدوده خرید میکنند اما بار سنگین بههمراه دارند یا توانایی جسمی زیادی برای پیادهروی در محدوده بازار تهران ندارند، پیش بینی شده است گفت: این قطار تنها یک قطار تفریحی است که معمولا در پارکها و نقاط گردشگری به کار گرفته میشود.
معاون شهردار ادامه داد: مسیر قطار تفریحی بازار مناسبسازی شده است و از محدوده ایستگاه مترو 15 خرداد تا سایر مراکز بازار تهران شهروندان را جابهجا میکند.
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