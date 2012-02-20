افزایش چندین برابری نظارتها بر اصناف/ خبری از احتکار در شهریار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله همزمان با فرا رسیدن ایام پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، میزان مراجعه شهروندان به مراکز خرید و بازار برای تامین مایحتاج و خرید شب عید افزایش می یابد.در این زمینه برخی از افراد سودجو با توجه به این شرایط ، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت می کنند و تعادل بازار را بر هم می زنند.

با این اقدام برخی از کاسبان، شهروندان نیز در خصوص خرید و ذخیره سازی کالاها اشتیاقی دو چندان نشان داده و این امر موجب تشنج در بازار می شود.

تشکیل ستاد تنظیم بازار در شهریار

در این زمینه فرماندار شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف نظارت بر افزایش قیمت ها و ایجاد تعادل در شهرستان، ستاد تنظیم بازار در شهریار تشکیل شد و دستگاه های متولی این امر موظف شدند که نظارت دقیق و ویژه ای را بر افزایش قیمت ها داشته باشند.

سید عباس جوهری ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود در شهریار، تمامی اقدامات لازم برای تامین مایحتاج و نیازهای شهروندان در شب عید و روزهای پایانی سال انجام شده است.

شهریار در زمینه ذخیره و تولید میوه شب عید با مشکل مواجه نیست

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه شهرستان شهریار یکی از شهرستانهای تولیدکننده میوه در استان تهران است، در این زمینه نیز هماهنگی های لازم برای ذخیره سازی و ارائه میوه در شب عید انجام شد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

این مسئول عنوان کرد: فرمانداری شهریار با همکاری و تعامل سایر دستگاه های نظارتی اجازه سو استفاده به برخی از افراد سودجو در بحث ذخیره میوه و افزایش قیمت ها را نمی دهد.

فعالیت ویژه تیم های نظارتی

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد: در این زمینه تیمهای نظارتی اداره صنعت، معدن و تجارت در سطح شهرستان تشکیل و فعال شده اند و بر عملکرد کسبه و صنوف نظارت ویژه دارند و تخلفات را گزارش می کنند.

وی اعلام کرد: تمامی بازرسی ها و نظارت اکیپ های مذکور تا پایان ایام تعطیلات نوروز در شهرستان شهریار ادامه دارد که در این زمینه شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تخلف می توانند مراتب را گزارش دهند تا به صورت ویژه رسیدگی شود.

تخلفی در زمینه افزایش قیمت در شهریار وجود ندارد

جوهری اظهار داشت: با آغاز به کار تیم های نظارتی در شهریار، تاکنون هیچ گونه تخلفی در زمینه افزایش قیمت کالاها در این شهرستان گزارش نشده و در مجموع فضای ارائه کالاها در شهریار آرام است.

این مسئول افزود: در این زمینه همچنین نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی در شهریار نیز افزایش یافته است.

انجام 90 هزار بازرسی در شهریار



فرماندار شهرستان شهریار اعلام کرد: در مجموع از ابتدای سال تا 15 بهمن ماه جاری 90 هزار و 600 مورد بازرسی از صنوف شهرستان شهریار انجام شد که در این راستا 61 هزار و 637 متخلف شناسایی و جریمه شدند.

وی عنوان کرد: در مجموع طی بازرسی های مذکور افراد متخلف سه میلیارد تومان جریمه شدند.

برپای نمایشگاه های بهاره در تمامی شهرها

جوهری در بخش دیگری بیان کرد: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و به منظور رفاه شهروندان برای تامین نیازهای خود به خصوص در بخش مواد غذایی و پوشاک، در تمامی شهرهای این شهرستان نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا برپا می شود.

این مسئول افزود: در این زمینه هیچگونه مشکلی برای عرضه کالاها اعم از سبز و صیفی جات، خشکبار، گوشت و مرغ، پوشاک و ... به شهروندان در شهرستان شهریار وجود ندارد.