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۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۵

افزایش چندین برابری نظارتها بر اصناف/ خبری از احتکار در شهریار نیست

افزایش چندین برابری نظارتها بر اصناف/ خبری از احتکار در شهریار نیست

شهریار - خبرگزاری مهر: با فرا رسیدن روزهای پایانی سال شاهد افزایش نسبی قیمتها در کل کشور هستیم ؛اما در همین حال برخی از افراد نیز خودسرانه اقدام به افزایش قیمت در بازار می کنند که در این شرایط دقت ناظران بر فعالیت اصناف بیش از پیش نمود پیدا کرده و البته اهتمام مسئولین در شهریار باعث شده است که خبری از احتکار نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، هرساله همزمان با فرا رسیدن ایام پایانی سال و نزدیک شدن به عید نوروز، میزان مراجعه شهروندان به مراکز خرید و بازار برای تامین مایحتاج و خرید شب عید افزایش می یابد.در این زمینه برخی از افراد سودجو با توجه به این شرایط ، اقدام به افزایش خودسرانه قیمت می کنند و تعادل بازار را بر هم می زنند.

با این اقدام برخی از کاسبان، شهروندان نیز در خصوص خرید و ذخیره سازی کالاها اشتیاقی دو چندان نشان داده و این امر موجب تشنج در بازار می شود.

تشکیل ستاد تنظیم بازار در شهریار

در این زمینه فرماندار شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف نظارت بر افزایش قیمت ها و ایجاد تعادل در شهرستان، ستاد تنظیم بازار در شهریار تشکیل شد و دستگاه های متولی این امر موظف شدند که نظارت دقیق و ویژه ای را بر افزایش قیمت ها داشته باشند.

سید عباس جوهری ادامه داد: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلهای موجود در شهریار، تمامی اقدامات لازم برای تامین مایحتاج و نیازهای شهروندان در شب عید و روزهای پایانی سال انجام شده است.

شهریار در زمینه ذخیره و تولید میوه شب عید با مشکل مواجه نیست

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه شهرستان شهریار یکی از شهرستانهای تولیدکننده میوه در استان تهران است، در این زمینه نیز هماهنگی های لازم برای ذخیره سازی و ارائه میوه در شب عید انجام شد و مشکلی در این بخش وجود ندارد.

این مسئول عنوان کرد: فرمانداری شهریار با همکاری و تعامل سایر دستگاه های نظارتی اجازه سو استفاده به برخی از افراد سودجو در بحث ذخیره میوه و افزایش قیمت ها را نمی دهد.

فعالیت ویژه تیم های نظارتی

فرماندار شهرستان شهریار یادآور شد:  در این زمینه تیمهای نظارتی اداره صنعت، معدن و تجارت در سطح شهرستان تشکیل و فعال شده اند و بر عملکرد کسبه و صنوف نظارت ویژه دارند و تخلفات را گزارش می کنند.

وی اعلام کرد: تمامی بازرسی ها و نظارت اکیپ های مذکور تا پایان ایام تعطیلات نوروز در شهرستان شهریار ادامه دارد که در این زمینه شهروندان در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تخلف می توانند مراتب را گزارش دهند تا به صورت ویژه رسیدگی شود.

تخلفی در زمینه افزایش قیمت در شهریار وجود ندارد

جوهری اظهار داشت: با آغاز به کار تیم های نظارتی در شهریار، تاکنون هیچ گونه تخلفی در زمینه افزایش قیمت کالاها در این شهرستان گزارش نشده و در مجموع فضای ارائه کالاها در شهریار آرام است.

این مسئول افزود: در این زمینه همچنین نظارت بر فعالیت واحدهای نانوایی در شهریار نیز افزایش یافته است.

انجام 90 هزار بازرسی در شهریار

فرماندار شهرستان شهریار اعلام کرد: در مجموع از ابتدای سال تا 15 بهمن ماه جاری 90 هزار و 600 مورد بازرسی از صنوف شهرستان شهریار انجام شد که در این  راستا 61 هزار و 637 متخلف شناسایی و جریمه شدند.

وی عنوان کرد: در مجموع طی بازرسی های مذکور افراد متخلف سه میلیارد تومان جریمه شدند.

برپای نمایشگاه های بهاره در تمامی شهرها

جوهری در بخش دیگری بیان کرد: همزمان با فرا رسیدن روزهای پایانی سال و به منظور رفاه شهروندان برای تامین نیازهای خود به خصوص در بخش مواد غذایی و پوشاک، در تمامی شهرهای این شهرستان نمایشگاه های بهاره عرضه مستقیم کالا برپا می شود.

این مسئول افزود: در این زمینه هیچگونه مشکلی برای عرضه کالاها اعم از سبز و صیفی جات، خشکبار، گوشت و مرغ، پوشاک و ... به شهروندان در شهرستان شهریار وجود ندارد.

کد مطلب 1536473

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