ایجاد شبهه نسبت به مسئولان اجرایی انتخابات جرم است/ هشدار به متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر جمعه در جلسه با اعضای شورای حل اختلاف شهرستان دورود اظهار داست: شماری از نامزدهای انتخاباتی درصدد برآمده اند که از امکانات دولتی و اعتبار مدیران اجرایی در جریان انتخابات سوء استفاده کنند که با مداخله به موقع دستگاههای نظارتی از وقوع این قبیل تخلفات جلوگیری شده است.

وی همچنین از برخی رفتارهای تبلیغاتی کاندیداها انتقاد کرد و بیان داشت: رفتارهایی که از برخی داوطلبان دیده شده است نشان می دهد که به قصد خدمت وارد کار انتخاباتی نشده اند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: با وجود اینکه آیین نامه اجرایی قانون انتخابات تبلیغات پیش از موعد را ممنوع کرده ولی بسیاری از داوطلبان نمایندگی از مدتها قبل با دعوت به تجمع هواداران، خود را وارد میدان تبلیغات انتخاباتی کرده اند.

بدری یادآور شد: اگرچه تبلیغات پیش از موعد جرم محسوب نمی شود ولی نشانه عدم التزام و پایبندی برخی کاندیداها به قانون است.

وی ادامه داد: کسی که می خواهد مسئولیت خطیر قانونگذاری در کشور را به عهده بگیرد در وحله اول خود باید پایبند به قانون باشد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان در ادامه سخنان خود ضمن تاکید بر خودداری از استفاده امکانات دولتی در انتخابات، از مدیران دولتی خواست از همراهی با نامزدها و شرکت در تجمعات تبلیغاتی آنها خودداری کنند.

بدری تصریح کرد: هرگونه تبعیض در انجام وظایف قانونی به نفع کاندیداها و ارائه خدمات به مراجعان پیگرد قانونی خواهد داشت.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به نامزدهای انتخاباتی هشدار داد که هر گونه تبلیغات مخرب، شایعه پراکنی و ایجاد شبهه و تردید و تشویش اذهان مردم نسبت به نهادهایی که مسئولیت اجرایی و نظارت بر انتخابات را به عهده دارند جرم محسوب شده و واحدهای انتظامی و امنیتی مکلفند فوری این قبیل اقدامات را به مراجع قضایی گزارش کنند.