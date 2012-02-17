آموزش باید در اولویت برنامه های قرآنی قرار بگیرد

بهروز یاری گل در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کیفیت تلاوت های مسابقات امسال نسبت به گذشته تغییری نکرده است، اظهار داشت: همواره در مسابقات قرآن شاهد تغییراتی در قوانین و نحوه برگزاری مسابقات هستیم که مورد قبول تمامی افراد شرکت کننده نیست که برای رفع این مشکل باید از نظرات تمامی فعالان قرآنی استفاده کرد.

وی ادامه داد: باید برای ایجاد قوانین جدید در مسابقات به غیر از کارشناسان از نظرات تمامی شرکت کنندگان و همچنین فعالان قرآنی استانها استفاده کرد چون مشورت با فعالان قرآنی موجب خواهد شد تا دیگر هیچ فردی به نحوه برگزاری مسابقات اعتراض نداشته باشد.

داور بخش تجوید مسابقات سراسری قرآن با اشاره به سه مرحله ای شدن بخش قرائت این دوره از مسابقات، تصریح کرد: سه مرحله ای شدن مسابقات قرائت خوب است و افراد برتر طی مراحل مختلف انتخاب خواهند شد اما با این وجود نیز برخی شرکت کنندگان به این شیوه انتقاد دارند که بهتر بود با آنها نیز مشورت می شد.

یاری گل به لزوم آموزش به مدام به شرکت کنندگان در مسابقات قرآن اشاره کرد و افزود: متاسفانه به مسئله آموزش شرکت کنندگان در طول سال توجه خاصی صورت نمی گیرد که این امر موجب کاهش کیفیت کار آنان خواهد شد و باید میزان کارهای آموزشی بیشتر و تاثیرگذارتر شود.

وی تاکید کرد: اگر مشورت با فعالان قرآنی بیشتر شود و همچنین به درخواستهای شرکت کنندگان و سلایق مختلف توجه بیشتری مبذول گردد سطح مسابقات افزایش خواهد یافت.