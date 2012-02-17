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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

یک عضو شورای شهر تهران:

شورای شهر ایده های شهروندان را اجرایی می کند

شورای شهر ایده های شهروندان را اجرایی می کند

عضو شورای شهر تهران گفت: شهروندان ایده های نو بسیاری در مدیریت محله ها دارند ما نیز سعی می کنیم با تخصیص بودجه به آنها شکل اجرایی دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر،احمد مسجدجامعی با اشاره به ایده های شهروندی و ضرورت اجرایی شدن آنها، گفت:بارها اعلام کردم و هنوز هم می گویم که یک سوم مطالبات شهروندان فرهنگی و اجتماعی است.

وی ادامه داد: شهرداری تهران نیز این مطالبات را بر حسب اضطرار و اولویت پاسخ می دهد در حالی که پاسخگویی به آنها برعهده دستگاه های دیگر است.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه بودجه این اقدامات در دستگاه اجرایی پیش بینی شده است، گفت: تجهیز کتابخانه مدارس برعهده نهاد اجرایی خاصی است و متولی خود را دارد اما با این وجود شهرداری تهران بخشی از این کار را برعهده دارد.

مسجدجامعی با اشاره به اینکه شهروندان ایده های خود را در تمامی بخش ها از جمله فرهنگی و اجتماعی از طریق شورایاران مطرح می کنند، تصریح کرد: شورای شهر سعی دارد با تخصیص بودجه ای به ایده های مطرح شده شکل اجرایی دهد.

وی خاطر نشان کرد: بسیاری از ایده هایی که از سوی شهروندان ارائه می شود نو هستند که اجرایی شدن آنها مشکلات محلات را حل و فصل می کند ما نیز به عنوان نمایندگان مردم در شورای شهر سعی می کنیم تا در حد ممکن در فصل بودجه به این ایده ها توجه کنیم.

کد مطلب 1536486

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