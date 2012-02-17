به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان شمالی گفت: توسعه اشتغال در استان نیازمند تاسیس کانون راهبردی کارآفرینی است.

بابک رضایی خبوشان در آیین اختتامیه نمایشگاه توسعه کارآفرینی واشتغال اظهار داشت: تاسیس این کانون نیازمند بسیج عمومی است و مشارکت فعالانه بخش دولتی و بخش خصوصی را می طلبد.

وی از تشکیل شورای کارآفرینی در آینده نزدیک در استان خبر داد و گفت: تدوین الگو و راهبرد جامع کارآفرینی بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استان در افق 10 ساله نیز از دیگر راهکارها برای توسعه اشتغال ست.

وی با تاکید بر اینکه توسعه کارآفرینی نیازمند حمایت همه دستگاه های متولی است، افزود: باید توجه داشت که این امر تنها مختص یک دستگاه نیست.

این مسئول همچنین نقش مراکز آموزش عالی را نیز به عنوان حمایت‌کننده کارآفرینی موثر خواند و ادامه داد: دانشگاه‌ها بازوی فکری در امر کمک رسانی به توسعه کارآفرینی هستند.

رضایی خبوشان فرهنگ‌سازی، شناسایی کارآفرینان، مهارت سازی، هم افزیی انجمن ها و تیم‌های کارآفرینی و ممانعت از جزیره ای عمل کردن آنها را از دیگر راهبردهای توسعه کارآفرینی ذکرکرد.

وی نقش مراکز رشد واحدهای فناور و پارکهای علم و فناوری را در توسعه اشتغال موثر خواند و اظهار داشت: شعبی از این مراکز در استان فعال است که باید بیش از پیش تقویت شوند.

تقدیر از شش غرفه برتر در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی از دیگر برنامه های آیین اختتامیه این نمایشگاه بود.

در آستانه نوروز91؛ نخستین بازارچه دائمی صنایع دستی خراسان شمالی راه اندازی می شود

فرماندار بجنورد گفت: نخستین بازارچه دائمی صنایع دستی خراسان شمالی در شهرستان بجنورد در آستانه نوروز 91 راه اندازی می شود.

سید محمد پاکمهر، با اعلام آغاز فعالیت های ستاد دائمی تسهیلات سفرهای نوروزی در این شهرستان، معرفی قابلیت ها و ظرفیت های فرهنگی و هنری به مسافران نوروزی را از اهم برنامه های مدنظر اعلام کرد.



وی راه اندازی بازارچه های صنایع دستی را یکی از فعالیت های ستاد برشمرد و گفت: 300 غرفه نمایشگاهی در این راستا در استان راه اندازی می شود که از این میان تعداد 220 غرفه در بجنورد به معرفی صنایع دستی و فروش آن به زائران خواهد پرداخت.



نماینده عالی دولت در شهرستان بجنورد افزود: این بازارچه امسال در محل پارک تفریحی گردشگری باباامان این شهرستان گشایش می یابد.



وی یاد آور شد: برای احداث مکان این نمایشگاه اعتباری بالغ بر 50 میلیون تومان پیش بینی شده است.

برپایی نمایشگاه پوسترحریم ریحانه در شهرستان مانه وسملقان



نمایشگاه پوستر حریم ریحانه به همت کانون تخصصی عفاف و حجاب در شهرستان مانه سملقان برپا شد.



سحر مظفری، مسئول کانون فرهنگی، هنری صبا روستای محمد آباد گفت: نمایشگاه پوستر حریم ریحانه در محل این کانون برپا شده است.



وی افزود: در این نمایشگاه 88 پوستر در رابطه با موضوع بررسی عفاف و حجاب در ادیان مختلف با هدف تبلیغ و ترویج و فرهنگ سازی به نمایش گذاشته شده است.



این نمایشگاه تا سوم اسفندماه جاری در محل این کانون برای بازدید عموم دایر است.