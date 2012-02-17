ناکامی میهمانان و رقابت نفت امیدیه، زنجان و گیلان برای نایب قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، از دور برگشت بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر واترپلو جمعه سه دیدار در شهرهای گچساران، خراسان رضوی و اصفهان برگزار شد.
در مشهد، تیم نفت و گاز امیدیه با نتیجه 12 بر 6 مقابل میزبان خود هیئت شنای خراسان (قعرنشین لیگ) به برتری رسید تا با کسب 19 امتیاز در مکان دوم جدول باقی بماند و در فاصله یک هفته به پایان مسابقات، مدعی اصلی کسب عنوان نایب قهرمان لیگ بیست و یکم باشد.
در گچساران، تیم هیئت شنای زنجان با نتیجه 9 بر 5 مقابل میزبان خود نفت و گاز گچساران به برتری رسید تا 18 امتیازی شود و با قرار گرفتن در مکان سوم جدول همچنان در کورس رقابت برای کسب نایب قهرمانی با نفت امیدیه باقی بماند.
در گچساران، تیم هیئت شنای زنجان با نتیجه 9 بر 5 مقابل میزبان خود نفت و گاز گچساران به برتری رسید تا 18 امتیازی شود و با قرار گرفتن در مکان سوم جدول همچنان در کورس رقابت برای کسب نایب قهرمانی با نفت امیدیه باقی بماند.
در سومین و آخرین دیدار هفته سیزدهم نیز هیئت شنای گیلان با نتیجه پرگل 19 بر 3 مقابل خانه شناگران اصفهان به پیروزی رسید تا نماینده گیلان هم برای کسب جایگاهی در بین سه برتر لیگ امیدوارانه به انتظار هفته پایانی بنشیند.
تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان هفته گذشته با برتری مقابل هیئت شنای خوزستان در فاصله یک هفته به پایان این مسابقات برای دومین سال پیاپی قهرمانی خود را در رقابت های لیگ برتر واترپلو مسجل کرد.
نظر شما