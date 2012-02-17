ناکامی میهمانان و رقابت نفت امیدیه، زنجان و گیلان برای نایب قهرمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، از دور برگشت بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر واترپلو جمعه سه دیدار در شهرهای گچساران، خراسان رضوی و اصفهان برگزار شد.

در مشهد، تیم نفت و گاز امیدیه با نتیجه 12 بر 6 مقابل میزبان خود هیئت شنای خراسان (قعرنشین لیگ) به برتری رسید تا با کسب 19 امتیاز در مکان دوم جدول باقی بماند و در فاصله یک هفته به پایان مسابقات، مدعی اصلی کسب عنوان نایب قهرمان لیگ بیست و یکم باشد.



در گچساران، تیم هیئت شنای زنجان با نتیجه 9 بر 5 مقابل میزبان خود نفت و گاز گچساران به برتری رسید تا 18 امتیازی شود و با قرار گرفتن در مکان سوم جدول همچنان در کورس رقابت برای کسب نایب قهرمانی با نفت امیدیه باقی بماند.

در سومین و آخرین دیدار هفته سیزدهم نیز هیئت شنای گیلان با نتیجه پرگل 19 بر 3 مقابل خانه شناگران اصفهان به پیروزی رسید تا نماینده گیلان هم برای کسب جایگاهی در بین سه برتر لیگ امیدوارانه به انتظار هفته پایانی بنشیند.

