افزایش اعتبارات مقاوم سازی پلهای پایتخت

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که تهران نزدیک به 250 پل دارد که مطالعات اولیه برای مقام سازی 100 پل انجام شده است گفت: مقاوم سازی تمامی این پل ها به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد که در مرحله ابتدایی 43 پل که دارای مشکلات بیشتری بودند در اولویت مقاوم سازی قرار گرفتند.

وی با بیان این که تاکنون هشت پل مقاوم سازی شده است گفت: به دلیل کمبود اعتبارات باقی این پل ها مقاوم سازی نشده اند که با افزایش اعتبارات این بخش در بودجه سال آینده شهرداری امیدواریم حداقل 10 پل دیگر نیز مقاوم سازی شوند.

شکیب با اشاره به پیشنهاد 6 میلیاردی شهرداری در خصوص مقاوم سازی پل ها گفت: معاونت عمرانی شهرداری اعتبارات لازم را پیشنهاد کرده بود که در مرحله تدوین بودجه شهرداری آن را کاهش داد و در کمیسیون برنامه بودجه شورا نیزبرای دومین بار کاهش پیدا کرد و به رقم 6 میلیارد رسید اما در کمیسیون عمران آن را به 26 میلیارد تومان افزایش داده ایم.

