2300 مرکز آموزش عالی در کشور فعالیت دارد/ تحصیل 4 میلیون دانشجو

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر در زمینه جذب هیئت علمی برای رشته های تازه تاسیس دانشگاه لرستان اظهار داشت: هر چقدر استاد و هیئت علمی در دانشگاه لرستان نیاز باشد وزارت علوم تامین خواهد کرد.

وی همچنین از رشد بودجه این دانشگاه در سال آینده خبر داد و گفت: بودجه جاری دانشگاه لرستان نسبت به سال گذشته 74 درصد و بودجه عمرانی آن نیز 102 درصد رشد داشته است.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به پیشرفت های آموزش عالی در طول سه دهه گذشته اشاره و عنوان کرد: آموزش عالی کشور در سال 57 دارای 175 هزار دانشجو بود که این رقم هم اکنون به چهار میلیون و100 هزار نفر رسیده است.

وی افزود: در بحث تحصیلات تکمیلی در سال 57 حدود 9 هزار دانشجو و در سال 84 حدود 30 هزار دانشجو داشتیم که هم اکنون به 320 هزار دانشجو رسیده است.

متکان همچنین در بحث تعداد مراکز آموزش عالی کشور اظهار داشت: در سال 57 کشور دارای 240 مرکز بود که این رقم هم اکنون به دو هزار و 300 رسیده است.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با فعالیت وزارت علوم در بعد کیفی عنوان کرد: در بحث تولید علم در دنیا در سال 84 سهم ایران تنها 0.3 درصد که در سال 88 این رقم به 0.8 درصد وی امسال به 1.2 درصد رسیده است.

وی گفت: به لحاظ جایگاه علمی، کشور ما در رتبه 31 دنیا قرار گرفته است که امیدواریم به زودی این رتبه به 20 برسد.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب که اعتبارات عمرانی دانشگاهها در بودجه سال آینده 100 درصد رشد داشته است، افزود: بودجه جاری وزارت علوم در سال 84 به میزان 570 میلیارد تومان بود که در سال 88 به هزار و 470 میلیارد تومان رسید که این بودجه در سال آینده به دو هزار و900 میلیارد ریال خواهد رسید.

متکان همچنین درباره اجرای مصوبات سفرهای هیئت دولت در حوزه وزارت علوم نیز به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه مصوبات سفرهای دولت در این بخش در سراسر کشور همگی اجرا شده است و به ندرت دیده می شود که مصوبات اجرا نشده باشد.

معاون اداری مالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین در ادامه سخنان خود بر ضرورت حرکت دانشگاه لرستان به سمت توسعه رشته های تحصیلات تکمیلی تاکید کرد و بیان داشت دانشگاه لرستان از جمله دانشگاههای پیشتاز در کشور است که طی چند سال اخیر رشد زیادی کرده است.

متکان عنوان کرد: طی یکسال گذشته چهار دانشگاه اقماری در شهرستانهای استان ایجاد شده که این رقم نشان دهنده فعالیت گسترده رئیس و مسئولان این دانشگاه است.

وی افزود: چون دانشگاه لرستان یک دانشگاه مادر است باید سعی شود استعدادهای منطقه ای این استان را کشف کرده تا با کمک دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان این استعدادها کاربردی و عملی شوند.

وی همچنین با بیان این مطلب که رویکرد دولت نهم و دهم حمایت از مناطق محروم و شهرستانها است، تاکید کرد: حمایت و توسعه دانشگاههای شهرستان از برنامه های وزارت علوم است که پیشرفتهای صورت گرفته در دانشگاه لرستان حاکی از این امر است.