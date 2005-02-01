ايتاليا، اجرايي به يادماندني را رقم زد

به گزارش خبرنگار موسيقي «مهر»، در روزهاي اول و دوم بيستمين جشنواره موسيق فجر، تالار وحدت ميزبان گروه زهي ايتاليا بود. در اين برنامه اركستر مجلسي فلورانس با سازهاي زهي اركستر سمفونيك فلورانس و همراهي گروهي از هنرمندان گروه كر رم به صحنه رفت.در ابتداي اين برنامه قطعه خليج فارس اجرا و سپس قسمت هاي بهار و تابستان چهارفصل ويوالدي اجرا شد. پس از آن قطعاتي براي كلارينت و اركستراثر آهنگساز بزرگ ايتاليا روسيني و در پايان نيز قطعات شكوه و خوشبختي از آثار ويوالدي اجرا شد.در ابتداي اين برنامه، آنتونيو پورچه ، رهبر اركستر فلورانس و مسئول موسيقي اتحاديه اروپا در ايتاليا در پيامي كوتاه اعلام كرد: ايتاليا و ايران به دليل داشتن فرهنگ ، تاريخ و تمدن كهن همواره به طرق گوناگون مورد تعرض قرار مي گرفتند. هرگاه كه قرار باشد حمله اي به صورت تغيير نام نقاط اراضي كه يادگارهاي تاريخ و تمدن كهن كشورهاي ما باشد، بايد كليه گروه هاي فرهنگي و هنري واكنش نشان دهند.

وي افزود: خليج فارس يادگاري از فرهنگ و تمدن ايران است. بنابراين ما نام اين كار و حركت هنري خودمان را نمايش انسانيت و دفاع اعلام مي كنيم. اين برنامه از تهران شروع مي شود و در كناره هاي نيلگون خليج فارس ادامه مي يابد. ما اعلام كرده بوديم كه در صورتي كه مقامات ايراني موافقت كنند، در كنار خليج فارس اين برنامه را اجرا كنيم.

گفتني است كه روز گذشته، سالن خليج فارس فرهنگسراي بهمن مملو از جمعيت بود و صداهاي شفاف اين اركستر كوچك براي شنوندگان ايراني بسيار جذاب مي نمود.