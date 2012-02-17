تجار چینی آماده همکاری با تجار قزوینی هستند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، محمد سون عصر پنجشنبه در نشست تخصصی با تجار قزوینی که در محل اتحادیه بازرگانی پکن برگزار شد اظهارداشت: در جلسه امروز تولیدکنندگان شاخصی از این شهر حضور د ارند که قادرند مواد اولیه مورد نیاز ایرانیها و نیز ماشین آلات آنها را تامین کنند.

سون افزود: در زمینه تجهیز کارگاهی در بخشهای پتروشیمی، گازرسانی، لوله عهای فشار قوی، خط انتقال، نفت و گاز و آبرسانی در نشست تخصصی امروز حاضر شده اند تا با گفتگوی مستقیم هم در جریان توانمندی استان قزوین قرار گیرند و هم بتوانند نیاز شما را پاسخ دهند.

وی بیان کرد: بدلیل مشترکات دینی بسیار علاقمندیم تا با ایرانی ها معامله کینم و با آنها سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم.

مدیر اتحادیه بازرگانی چین، ایران و کشورهای اسلامی بیان کرد: در همه شهرهای چین آمادگی داریم از سرمایه گذاران ایرانی استقبال کنیم و زمینه حضور آنها در بخشهای مختلف را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: برای ایجاد اعتماد متقابل تلاش کرده ایم تا تجار چینی توانمند و معتبر برای مذاکره با تجار قزوینی انتخاب شود تا به دستاوردی اجرایی دست یابیم و بتوانیم کارهای خوبی را با همکاری یکدیگر انجام دهیم.