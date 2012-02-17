اظهارات اشتون درباره ازسرگیری مذاکرات با ایران در خصوص موضوع هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در واشنگتن شرکت کردند.



اشتون در این کنفرانس گفت : ما به ارزیابی محتوای اظهارات مقامات ایرانی درباره ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران می پردازیم.



این مقام اروپایی با نادیده گرفتن فعالیت گروههای مسلح مورد حمایت غرب و رژیمهای عربی، صهیونیستها و القاعده در سوریه گفت : از میزان خشونت در سوریه ابراز نگرانی می کنیم .



مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه دخالتهای خود در امور داخلی سوریه مدعی شد بشار اسد باید کناره گیری کند.



هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس مطبوعاتی به اظهارنظر علیه نظام سوریه پرداخت و همانند اشتون وجود گروههای مسلح در سوریه را انکار کرد.

