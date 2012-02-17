به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در واشنگتن شرکت کردند.
اشتون در این کنفرانس گفت : ما به ارزیابی محتوای اظهارات مقامات ایرانی درباره ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته ای ایران می پردازیم.
این مقام اروپایی با نادیده گرفتن فعالیت گروههای مسلح مورد حمایت غرب و رژیمهای عربی، صهیونیستها و القاعده در سوریه گفت : از میزان خشونت در سوریه ابراز نگرانی می کنیم .
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه دخالتهای خود در امور داخلی سوریه مدعی شد بشار اسد باید کناره گیری کند.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس مطبوعاتی به اظهارنظر علیه نظام سوریه پرداخت و همانند اشتون وجود گروههای مسلح در سوریه را انکار کرد.
در واشنگتن مطرح شد؛
اظهارات اشتون درباره ازسرگیری مذاکرات با ایران در خصوص موضوع هسته ای
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی در واشنگتن از بررسی موضوع ازسرگیری مذاکرات درباره برنامه هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا لحظاتی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در واشنگتن شرکت کردند.
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