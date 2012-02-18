3800 قرآن آموز در دوره های آموزشی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر جعفرزاده جمعه شب در جمع خبرنگاران بیان داشت: سه هزار و 800 قرآن آموز خواهر و برادر به مدت چهار روز در دوره های آموزشی قران کریم شرکت می کنند.

وی افزود: دراین دوره های آموزشی سه هزار و800 خواهر و دو هزار برادر از 26 تا 29 بهمن به صورت مستقیم به آموزش قران توسط اساتید برجسته کشور، قاریان وحافظان درسراسر استان تحت تعلیم قرار می گیرد.

وی بیان داشت: این دوره های آموزشی در 15 رشته شامل قرائت، آموزش حفظ، روش تدریس، آموزش تصحیح نماز، صوت ولحن، تجوید، دوره آموزشی مربیان، راهکارهای آموزشی وتربیتی، آموزش ارتقای قاریان، دوره داوری عمومی، روش تدریس حفظ خردسالان وبزرگسالان برگزار می گردد.

مئوول کمیته آموزش مسابقات سراسری قرآن ادامه داد: روز گذشته نیز درسومین روز از دوره آموزشی یکهزار و900 نفر شرکت داشتند که این قران آموزان از تمامی اقشار(فرهنگیان، دانش آموزان، مربیان مهدها، نخبگان قرآنی و حافظان) شرکت داشته اند.

جعفرزاده یادآورشد: نشست مجمع قاریان استان نیز ساعت 19 امروز 28 بهمن درمحل حسینیه جهرمی ها با حضور استاد شهیدی پور و مسگری برگزار می شود.

وی گفت: مجمع قاریان استان هرمزگان هرماه یکبار در این محل برگزار می شد که از قاریان وحافظان استان دراین نشست دعوت می شوند.