بازاریابی در کشور رشد نکرده است/ دوره گردی به جای صادرات

به گزارش خبرنگار مهر، احمد روستا پدر بازاریابی ایران شامگاه جمعه در حاشیه همایش بازرایابی، استراتژی و راهکارهای توسعه فروشش کالا و خدمات در بازار فعلی گف: اولین شرط توسعه واقع بینی است، نباید از شرایط بترسیم و دیگران را نیز بترسانیم.

وی اظهار داشت: در حال حاضر در دوره گذر هستیم و به سمت بازاریابی نیمه حرفه ای و نیمه علمی پیش می رویم، اما هنوز با جوامعی که بازاریابی کاملا رقابتی داشتند فاصله زیادی داریم.

روستا افزود: در شرایطی هستیم که باید ترس را از جامعه دور کنیم و امیدواری واقع بینانه به مردم بدهیم.

وی ادامه داد: با استمرار فعالیتهایی از نوع این همایشها می توانیم در طولانی مدت نتیجه را ببینیم، توسعه نیز با استمرار بوجود می آید.

روستا اظهار داشت: بازاریابی شبکه ای هیچ اشکالی ندارد و کسانیکه این نوع بازاریابی را در قالب گلد کوییست تعریف می کنند اشتباه می کنند.

وی تصریح کرد: آنچه جامعه ایران را وادار می کند که یک همبستگی ایجاد کند، نیاز است و در رقابت جهانی نمی توان تکرو بود یا واگرایی داشت.

روستا در ادامه گفت: صادرات یکی از محورهای توسعه است ولی به عنوان یک پدیده نهادینه شده مطرح نیست، در ایران به جای صادرات حرفه ای، دوره گردی و دستفروشی را دنبال کرده ایم ،اما در این مورد نیز در حال گذار هستیم.

پدر بازاریابی ایران اضافه کرد: صادرات در ابتدا نگرش است و نگرش نیز باید سیستمی و رقابتی باشد و نباید بدون علم و دانش بازاریابی بین المللی در بحث صادرات قدم گذاشت.

به گفته وی، تحریم در صادرات اثر گذاشته است و یک عامل محروم کننده است که در تامین، تولید ، توزیع و فروش نقش آفرین است.

روستا بیان داشت: از خلاءهای صادرات نبود شرکتهای مدیریت صادرات است که به عنوان واحد بازاریابی شرکتها بازاریابی و بازارسازی کنند وآنچه بنگاهها نیاز دارنداستراتژی سرعت عمل است.

وی با اشاره به بحران اقتصادی در دنیا گفت: شرایط امروز دنیا و ایران به گونه ای است که بحران بر ان حاکم است اما باید ان را مدیریت کرد و از آن نترسید زیرا بحران جزیی از زندگی است .

مرتضی دستجردی دبیر همایش نیز گفت: عدم حمایتها و بی توجهی ها بیشتر از نوع فعالیت به دلیل جوانی گروه همایش بود.

وی افزود: امیدواریم با جلب نظر مسئولان به کار خود ادامه دهیم، این همایش بخش اول از 12 بخش همایش است و قدم بعدی ما تخصصی کردن همایش است.

دستجردی ادامه داد: در بخشهای آینده همایش احتمالا به استعدادهای توسعه صادرات خواهیم پرداخت و با اتاق بازرگانی توافقهای اولیه در این زمینه انجام شده است.