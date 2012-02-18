87 محفل قرآنی شهرستانهای هرمزگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین غله‌بانی جمعه شب در جمع خبرنگاران با برشمردن فعالیت‌های کمیته محافل قرآنی اظهار داشت: راه‌اندازی کمیته محافل در راستای توسعه برنامه‌های جنبی این رویدادبزرگ فرهنگی مذهبی است که از سوی ستاد مرکزی برگزاری این مسابقات تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستانهای هرمزگان نیز کمیته‌های محافل قرآنی پیرامون مسابقات سراسری برگزار شده، افزود: طی سه روز برگزاری مسابقات سراسری قرآن تاکنون در هرمزگان 38 محفل قرآنی برگزار شده است.

به گفته غله‌بانی بیش از 19 هزار نفر در سطح استان از محافل بهره‌منده شده‌اند.

دبیر کمیته محافل قرآنی سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن ادامه داد: در بخش قاریان بین المللی برای اعزام به شهرستان‌های هرمزگان از وجود قاریانی مطرح همانند محمود شحات انور، عباس هاشمی، سید جواد حسینی، محمدجواد مجد، حاتمی‌راد، سید حسین موسوی، کریم منصوری، رضا گلشاهی و صادق مسلمی بهره‌ گرفته می‌شود.

غله‌بانی اضافه کرد: در بخش خواهران نیز سمیه حاج‌علی، مرضیه توفیق و خورشیدی در محافل قرآنی نسبت به تلاوت قرآن اقدام می‌کنند و حاضران را به فیض می‌رسانند.

این مسئول با بیان اینکه در هر محفل قرآنی یک قاری بومی، یک قاری بین‌المللی، یک گروه تواشیح، یک قاری خردسال و یک نفر حافظ کل قرآن به تلاوت می‌پردازند، بیان کرد: معمولا هر محفل قرآنی حدود دو ساعت به طول می‌انجامد.

وی یادآور شد: در بخش تواشیح خواهران نیز از گروه‌های رتبه اول و دوم مسابقات کشوری و در بخش برادران از گروه نور اهل بیت لرستان و یک گروه از اهواز، گروه معراج بوشهر و ثقلین یزد بهره گرفته می‌شود.

غله‌بانی ابراز داشت: معمولا طی روز در قالب طرح محافل قرآنی مسابقات،‌ حداقل چهار و حداکثر شش محفل قرانی در هر شهرستان برگزار می‌شود.

به گفته این مسئول تاکنون در بخش خواهران چهار شهرستان و در بخش برادران شهرستان استان از محافل قرآنی بهره‌مند شده‌اند.

غله‌بانی ادامه داد: طبق برنامه‌های مدون و موجود کمیته محافل قرآنی مسابقات، تا پایان سی و چهارمین دوره مسابقات قرآنی باید در شهرستان‌های 13 گانه استان 87 محفل قرآنی برگزار شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از فرمانداران بستک، حاجی‌‌آباد و بندرخمیر و هیئت رزمندگان شهرستان میناب، اظهار داشت: همکاری نهادهای مذکور سبب شد در این شهرستان‌ها محافل قرآنی با شور و شایستگی هر چه تمام‌تر برگزار شود.

غله‌بانی همچنین ضمن تقدیر از حضور اقشار مختلف در محافل قرآنی برگزار شده، افزود: در بسیاری از نقاط از جمله نیروی دریایی سپاه، نیروی دریایی ارتش و مسجد مهدیه گلشهر بندرعباس درخواست تکرار برگزاری مراسم را داشته اند که محفل قرآنی برای این مناطق دوبار تکرار شد.