بهره مندی بیش از هفت هزار دانش آموز هرمزگانی از محافل انس با قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی جمعه شب در جمع خبرنگاران عنوان کرد: برابر برنامه زمانبندی شده کمیته محافل سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، تاکنون بیش ازهفت هزاردانش آموز هرمزگانی، از برنامه های این محافل بهره مند شدند.

وی افزود: از روز اول آغاز این دوره از مسابقات با شروع فعالیت کمیته محافل ، در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان و قشم تعداد 16آموزشگاه برای برپایی محافل انس با قرآن سازماندهی شدند که طی آن هفت هزار دانش آموز در سه روز اول مسابقات از این محافل بهره برده اند.

وی تصریح کرد: این محافل در هر آموزشگاه به مدت دوساعت در نوبت های صبح و عصر دایراست و تا روز اختتامیه مسابقات نیز ادامه دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه استقبال دانش آموزان از محافل انس با قرآن بسیار پرشور و با علاقه مندی فراوان همراه است، بیان کرد: علاوه بر دانش آموزان دبیرستانی، مدارس راهنمایی نیز از این محافل در شهرستانهای یادشده استفاده می کنندکه نقش چشمگیری در تقویت فعالیتهای قرآنی آموزش وپرورش از جمله نهضت ملی حفظ قرآن دارد.

آخوندی گفت: گروه گسترش فرهنگ نماز، قرآن و عترت اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان نگاه ویژه ای به برنامه های جنبی سی و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دارد و در بخش مسابقات نیز با سازماندهی دانش آموزان، از این فرصت مهم برای بهره همندی بیشتر دانش آموزان حداکثر استفاده رادارد.