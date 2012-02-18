برنامه واحدی برای اجرای طرح نهضت حفظ قرآن طراحی شود

علی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در این دوره از مسابقات در رشته ترتیل شرکت کردم و برای نخستین بار بود که در مسابقات سراسری قرآن شرکت می کردم.

وی در خصوص تلاوت خود در این دوره از مسابقات گفت: کیفیت تلاوتم از آن چیزی که انتظار داشتم کمتر بود و فکر می کنم این مسئله به علت کمبود تجربه اتفاق افتاد.

این قاری و حافظ اهل استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به محرویت این استان در زمینه فعالیتهای قرآنی، اظهار داشت: فعالیتهای آموزشی قرآن در استان چهارمحال و بختیاری به علت کمبود اساتید مجرب بسیار کم است و نیاز است برای افزایش سطح قاریان دوره های آموزشی بیشتری برگزار شود.

قنبری ایجاد نهضت حفظ قرآن را ضروری دانست و افزود: این کار باید از مدارس و با آموزش قرآن به به دانش آموزان آغاز شود.

وی اضافه کرد: باید برای اجرای طرح نهضت حفظ برنامه ای مشخص تدوین شود و برای آن کتاب، اساتید و برنامه کلاسی مشخصی تعیین شود تا تمامی استانهای کشور از برنامه واحدی برای حفظ قرآن پیروی کنند.

این حافظ قرآن عنوان کرد: با توجه به تفاوت سطح استانهای مختلف در زمینه فعالیتهای قرآنی اگر برنامه واحدی برای برای نهضت حفظ قرآن طراحی نشود برخی استانها نمی توانند در این خصوص عملکرد خوبی داشته باشند.