گفتمان انقلاب اسلامی گفتمان غالب بیشتر کشورهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور واعظی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد با بیان اینکه مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران جهتگیری فرهنگی آن بود، اظهار داشت: گفتمان انقلاب اسلامی در حال حاضر به گفتمان غالب اکثر کشورهای جهان تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه بیداری اسلامی در کشورهای عربی نشأت گرفته از پیام انقلاب اسلامی ایران است، افزود: دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران باید به تمام کشورهای جهان صادر شود.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور تصریح کرد: دستاوردهای فرهنگی نظام اسلامی قابل مقایسه با هیچ دستاورد دیگری در سایر حوزهها نیست.
وی با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای فرهنگی برای دستگاهها و نهادهای فرهنگی کشور اظهار داشت: بخش قابل توجهی از مباحث و مصوبات شورای فرهنگ عمومی از فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی احصا شده است.
واعظی با ذکر آمارهایی از وضعیت شاخصههای فرهنگی استان یزد گفت: سنجشهای اخیر در کشور نشان می دهد استان یزد بر اساس شاخص های فرهنگ عمومی وضعیت مطلوبی را در میان استانهای کشور دارد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور یادآور شد: توانایی ها و پتانسیل های فرهنگی استان یزد می تواند به ترویج فرهنگ اسلام ناب و انقلاب اسلامی در سطح ملی و فراملی کمک کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این نشست تأکید کرد: فرهنگ دینی جامعه باید با تلاش دلسوزان نظام و همکاری دستگاههای فرهنگی ارتقاء یابد.
آیتالله محمدرضا ناصری گفت: فرهنگ دینی جامعه باید با تلاش دلسوزان نظام و همکاری دستگاههای فرهنگی ارتقاء یابد و متاسفانه مشاهده میشود که در برخی موارد به فرهنگ دینی ما خدشههایی وارد میشود که باید از سوی اساتید و کارشناسان چارهاندیشی شود.
وی با اشاره به اینکه دشمن، فرهنگ دینی جامعه را نشانه گرفته است، نقش دستگاههای فرهنگی برای برنامه ریزی در این زمینه را مهم دانست.
استاندار یزد نیز در این نشست با برشمردن برخی از خصوصیات مردم یزد از جمله اقامه نماز اول وقت، قناعت و توسل به اهل بیت(ع) گفت: اینکه از استان یزد به عنوان حسینیه ایران نام برده شده، تعبیر بجایی است زیرا در تمام طول سال مجالس عزاداری سیدالشهداء و اهل بیت (ع) در یزد برپاست.
محمدرضا فلاح زاده افزود: اقدامات زیادی از جمله توجه به فرهنگ قناعت و صرفهجویی، طرح احیای فرهنگ دارالعباده، ستاد تصمیم گیری نوروزی و اعیاد نیمه شعبان و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی برخی از اقدامات انجام شده توسط شورای فرهنگ عمومی استان یزد بوده و اقدامات دیگری نیز در دست اجراست.
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