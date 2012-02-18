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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۶

قائم شهر به لیگ برتر اسکیت نوجوانان کشور صعود کرد

قائم شهر به لیگ برتر اسکیت نوجوانان کشور صعود کرد

آمل - خبرگزاری مهر: تیم هیئت اسکیت قائم شهر، با قهرمانی در مسابقات لیگ اسکیت سرعت باشگاههای مازندران، به مسابقات فصل آینده لیگ برتر اسکیت نونهالان و نوجوانان باشگاههای کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هیئت قائم شهر در مرحله سوم و پایان لیگ اسکیت سرعت مازندران، در بخش پسران که در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار شد، با کسب شش هزار و424 امتیاز قهرمان شد و نخستین بار مازندران را در رده سنی نونهالان و نوجوانان در لیگ برتر کشور صاحب نماینده کرد.

در این مسابقات تیم های هیئت بابلسر با پنج هزار و654 امتیاز و هیئت گلوگاه با پنج هزار و516 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در نتایج انفرادی این مسابقات در گروه سنی نونهالان در مواد 100 و  200 متر سرعت علی عسگری از هیئت گلوگاه اول شد.

در مواد 300 و500 متر نونهالان، محمد مهدی ملا آقاجانی از آمل قهرمان شد.

در گروه سنی نوجوانان در 300 متر، پویان نجاتی از بابلسر و پویان ولی زاده  از هیئت قائم شهر هر دو در صدر ایستادند.

امیرحسین رضایی، از تیم هیئت گلوگاه قهرمانی مواد 300 و 500 متر سرعت رده سنی نوجوانان را از آن خود کرد.

در سه هزار متر امدادی نوجوانان، تیم هیئت بابلسر با ترکیب علی رضا گل عمو پور، معین عبدالله تبار و مهدی پرماسی قهرمان و در ماده 300 و هزار متر رده سنی جوانان امیر پارسا شیرکوند از تیم هیئت بابلسر به مقام قهرمانی دست یافت.

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: مسابقات مرحله سوم لیگ اسکیت سرعت، با حضور 47 اسکیت باز از شهرهای آمل ، نور، قائم شهر، ساری، بابلسر و گلوگاه در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان در آمل برگزار شد.

حسین خیری نیا گفت: در مجموع در این مسابقات تیم های شرکت کننده در مواد 200، 300،  500، هزار متر سرعت و  سه هزار متر امدادی با هم رقابت خواهند کردند.

وی افزود: مسابقات لیگ اسکیت سرعت مازندران در بخش پسران در سه مرحله، یک مرحله در قائم شهر و دو مرحله در آمل برگزار شد.

ببیش از دو هزار نفر به صورت سازماندهی شده در مازندران، در رشته ورزشی اسکیت فعالیت می کنند.

کد مطلب 1536566

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