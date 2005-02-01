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۱۳ بهمن ۱۳۸۳، ۱۱:۰۵

از سوي انتشارت وزارت امورخارجه

كتاب "گزيده اي از منشآت منشي الممالك نادر شاه افشار " منتشر شد

گزيده اي از منشآت ميرزا محمد مهدي خان استرآبادي منشي الممالك نادر شاه افشار به كوشش نصرالله بيات در 212 صفحه و تيراژ 1000 نسخه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ، مجموعه " گزيده اي از منشآت ميرزا محمد مهدي خان استرآبادي منشي الممالك نادر شاه افشار" مشتمل بر : صلح نامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، فرمان ها، احكام، نامه هاي حكيمانه و نوشته هاي خصوصي اين تاريخنگار نامدار نادرشاه است كه اديبانه و عالمانه نگاشته است.  ميرزا در تنظيم انبوه نوشته ها، قرآن مجيد را در نظر داشته و آيات كريمه را سرلوحه كار خود قرار داده است.

منشات ميرزا معرف سبك نويسندگي وي و حاكي از مهارت و تسلط ميرزا در نگاشتن نامه هاي ايبانه است. در بررسي نوشته ها،  گاه او را مغلق نويس به نظر مي آوريم، چون عبارات دره نادره در فراز و نشيب صنايع ادبي غوطه ور است و به رديف كردن جناسها مي پردازد ، و گاه نوشته هايش بسيار ساده به نظر مي رسد و عقايد و آراي خود را روان و بي تكلف بيان مي كند.

ميرزا محمد مهدي استرآبادي از ذوق سرشار و استعداد وافر شاعري نيز برخوردار بود. وي مانند صاحبان قلم، اشعار شيوا و نغزي مي سرود. او در سرودن اشعار خود را كوكب تخلص مي كرد.

اين كتاب شامل 81 گزيده از منشات ميرزا مهدي استرآبادي است.  

کد مطلب 153657

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