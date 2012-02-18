به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابت‌ها با حضور تکواندوکاران 12 تیم از یگان‌های مختلف نیروهای مسلح روز پنجشنبه در سالن فجر بندرعباس آغاز شد که در نهایت عصر جمعه با برگزاری دیدارهای نهایی در کنار ساحل به پایان رسید. در این مسابقات که در حضور استاندار هرمزگان، سیدمحمد پولادگر رئیس فدراسیون، "کانگ" سرمربی کره‌ای تیم ملی پومسه و سردار باران چشمه برگزار شد، در نهایت تیم ستاد کل سپاه با کسب 63 امتیاز عنوان نخست را کسب کرد.

براساس این گزارش، در این رده بندی تیم نیروی دریایی سپاه استان هرمزگان با 48 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و سپاه استان فارس با 40 امتیاز سوم شد. در بخش انفرادی هم محسن محمدی، سجاد مصطفوی، مهدی دودانگه، مرتضی درویش و احمد محمدی از ستاد مرکزی سپاه، محمد مهدی اسلام مهر از سپاه استان فارس، جلال خدامی و محمد امامی هم از نیروی دریایی سپاه هرمزگان عنوان نخست اوزان مختلف را کسب کردند.

در پایان این مسابقات جلال خدامی به عنوان بهترین تکواندوکار، علی اشرف قنبری مربی ستاد کل سپاه به عنوان بهترین مربی و ماهان آزادی از نیروی ارتش به عنوان تکواندوکار اخلاق انتخاب و معرفی شدند.