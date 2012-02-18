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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۶

صیدایی به مهر خبر داد:

برخورد شدید با محتکران البرزی با حکم قاضی سیار

برخورد شدید با محتکران البرزی با حکم قاضی سیار

کرج – خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز گفت: با افراد و واحدهایی که اجناس خود را احتکار کنند با حکم قاضی سیار همراه تیم بازرسی به شدت برخورد خواهد شد.

اسکندر صیدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با افراد و واحدهایی که اجناس خود را احتکار کنند با حکم قاضی سیار همراه تیم بازرسی به شدت برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مجموعه و واحدهای تولیدی توانمندی در استان البرز وجود دارد که می توانند کشور را حمایت کنند، اضافه کرد: استان البرز در بحث صنایع غذایی یک استان پیش رو و پیشتاز در کشور است و این استان می تواند پشتبان استان های دیگر کشور باشد.

معاون برنامه ریزی و بودجه استاندار البرز افزود: در سطح کشور در کمیته تنظیم بازار مجموعه ای از تعزیرات حکومتی و بازرسان ویژه صنعت، معدن و تجارت و حضور فعال دارند، اگر احساس شود فرد و یا واحدی کالایی را احتکار می کند با حکم قاضی سیار همراه تیم بازرسی به فرد و واحد متخلف به شدت برخورد می شود.

صیدایی گفت: دستگاه اطلاعاتی، نیروی انتظامی و گزارش های مردمی در معرفی محتکران ما را کمک خواهند کرد و محتکران مطمئن باشند که بت آنها برخورد قاطع خواهد شد، بدلیل اینکه مردم و بازار نیازمند آرامش هستند.
 

کد مطلب 1536573

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