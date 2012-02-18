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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۳

آیت الله سلیمانی:

فرهنگ کتابخوانی باید گسترش یابد

فرهنگ کتابخوانی باید گسترش یابد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زهدان گفت: با توجه به پایین بودن سرانه مطالعه کتاب در کشور باید فرهنگ کتابخوانی هر چه بیشتر گسترش یابد.

آیت الله عباسعلی سلیمانی در جریان بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب در زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه سهم ما در کشور نسبت به کتاب و کتابخوانی در حد قابل قبولی نیست.

وی گفت: زمانی محاسبه کرده بودند به هر دو نفر ایرانی یک و نیم کتاب می رسید و این خود نشان دهنده سهم بسیار پایین کتاب در کشور است.

وی افزود: برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش سهم کتاب باید مراکز انتشار و نمایشگاه ها توسعه یابد.

نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان و کرمان با اشاره به اینکه دین مبین اسلام بر مطالعه کتاب و کسب علم تاکید فراوانی کرده است، بیان داشت: فرهنگ مطالعه کتاب باید در خانواده ها رسوخ پیدا کند و کتاب در سبد خانوار قرار گیرد و اعضای خانوده بخصوص جوانان و نوجوانان با کتاب انس و الفت پیدا کنند.

وی گفت: کتاب نباید برای تزئین قفسه های کتابخانه های منازل خریداری و تهیه شود بلکه مطالعه و کتابخوانی بایستی در میان مردم جایگاه خود را پیدا کند.

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری نقش والدین در جذب فرزندان به مطالعه کتاب را بسیار مهم دانست و افزود: وجود کتاب در خانه و مطالعه آن توسط والدین سبب تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به این امر مهم می شود.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه های کتاب باعث جذب جوانان و سایر اقشار جامعه به کتاب می شود به همین دلیل باید برپایی نمایشگاه های کتاب افزایش یابد.

وی گفت: برپایی نمایشگاه های کتاب به این دلیل است که افراد در انتخاب کتاب و به کارگیری سلیقه و تامین نیاز روحی و فکری راهنمایی شوند و بتوانند آنچه را مورد نیاز است به دست بیاورند.

وی افزود: اگر نمایشگاه ها نباشد شاید افراد به عشق خفته شان به کتاب پی نبرند به همین علت با ایجاد نمایشگاه ها و غرفه های متعدد نیاز واقعی و فطری در وجود آدمی جریان پیدا می کند و انسان به فکر تامین نیازش بر می آید و در نتیجه درک آدمی نسبت به فرهنگ مطلوب و شایسته، افزایش می یابد.

چهاردهمین نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان با حضور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی سیستان و بلوچستان و جمع زیادی از مردم فرهنگ دوست زاهدان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی این شهر از روز پنجشنبه گشایش یافت.      

کد مطلب 1536580

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