اطلاع رسانی نقش مهمی در برگزاری انتخابات پرشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جلال سیاح در جلسه‌ با اعضای ستاد انتخابات حوزه زابل، زهک و هیرمند اظهار داشت: اطلاع رسانی مناسب و بهنگام کمیته‌ های تبلیغات و اطلاع رسانی ستادهای انتخابات شهرستان ‌ها و تعامل با رسانه ها در مشارکت حداکثری تاثیرگذاری مستقیم دارد.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی از نهادهای قدرتمند کشور است و نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارد بر این اساس انتخاب فرد اصلح بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: همه امکانات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات سالم و قانونمند و صیانت از آرای مردم در سیستان و بلوچستان اندیشیده شده است.

معاون سیاسی - اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شش حوزه اصلی و 34 حوزه فرعی این استان انجام می شود.

وی گفت: یک‌ هزار و 330 شعبه اخذ رای در سیستان و بلوچستان کار جمع آوری آرای مردمی را انجام می دهند که از این تعداد 744 شعبه سیار و 586 شعبه ثابت است.

وی افزود: امیدواریم مردم با حضور گسترده و با نشاط خود موجبات خوشحالی دوستداران نظام را فراهم کرده و توطئه‌ های دشمنان را با بصیرت خنثی کنند.

سیاح اظهار داشت: مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن اقتدار خود را به جهانیان نشان دادند و از آرمان‌ ها و دستاوردهای نظام اسلامی دفاع کردند و امیدواریم با همین شور و نشاط در انتخابات نیز شرکت کنند.

وی گفت: برگزاری انتخابات یک تکلیف است که باید تلاش کنیم تا به بهترین نحو ممکن برگزار شود.