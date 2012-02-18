تخصیص بودجه یک میلیارد تومانی آموزش و پرورش استان البرز به بخش فرهنگ

اکبر حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که یک میلیارد تومان برای بودجه فرهنگی 400 هزار دانش آموز استان البرز اختصاص یافته است، اظهار داشت:نگاه ها متفاوت شده بنابراین با تلاش و همت باید به سمت پیشرفت برویم و این امکانات به نحو احسن استفاده کنیم.



وی افزود: همه امکانات پیشرفته روز در خدمت دانش آموز قرار داده ایم از آبان هوشمند سازی مدارس را در دستور کار قرار داده ایم.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: کلاس های درس باید تعاملی و هوشمند باشد و دانش آموزان باید از کلاس درس به دنیای اینترنت و اینترانت متصل شوند.



حلیمی اظهار داشت: امروزه در آموزش و پرورش بودجه به راحتی تخصیص پیدا می کند بنابراین باید از امکانات و تجهیزات موجود به نحو احسن استفاده کنیم.

