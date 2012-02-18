شش کمیته در ستاد انتخابات استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن شنبدی صبح شنبه در همایش آموزشی توجیهی هیئتهای بازرسی انتخابات استان بوشهر اظهار داشت: به منظور برگزاری منظم انتخابات و دور کردن چالشها از انتخابات همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت.
وی داشتن مجریان توانمند و رعایت قوانین را مهمترین عوامل برگزاری انتخابات باشکوه دانست و ادامه داد: حضور گسترده مردم در این انتخابات نیازمند بستر سازی مناسبی است که همه باید در فراهمسازی آن کوشا باشیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به ایجاد حس همدلی و فضای آرامش در استان بوشهر اضافه کرد: امیدواریم با رعایت قانون و بی طرفی از سوی مجریان انتخابات شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان باشیم.
وی از دنبال شدن برنامههای این ستاد در استان بوشهر بر اساس برنامه زمانبندی ستاد انتخابات کشور خبر داد و گفت: شعار امسال ستاد انتخابات وزارت کشور قانونمداری، عدالت محوری، حضور حداکثری و امانت داری است و بر اساس برنامهزمانبندی و رعایت شعارهای محوری فعالیتهای خود را دنبال میکنیم.
شنبدی تشکیل مجلس ولایی را از مزیتهای انتخابات بیان کرد و افزود: ناظران و بازرسان انتخابات نقش بسیار مهمی در برگزاری این انتخابات دارند. برگزاری انتخابات باشکوه، همدلی مردم و مسئولان نظام را به رخ جهانیان میکشد.
وی ادامه داد: ارتباط بین حوزههای انتخاباتی اصلی و فرعی ایجاد شده است و شش کمیته از جمله کمیتههای امنیتی، آموزش، اطلاعرسانی، پشتیبانی، فناوری و حراست در ستاد انتخابات استان بوشهر تشکیل شده است.
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