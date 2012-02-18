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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۳۱

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: خلاصه مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

خاورمیانه و شمال آفریقا

- وزیر جهانگردی لبنان ششم اسفند در رأس مجموعه‌ای از مدیران شرکت‌های توریستی این کشور به ایران سفر خواهد کرد.

-هیئت تجار ایرانی در آخرین روز اقامت خود در لبنان با طرف لبنانی شورای مشترک بازرگانان برای تشکیل شرکت مشترک تجاری با هدف توسعه و تحکیم مبادلات تجاری فیمابین موافقت نموده و سند آن را امضا نمودند.
 
- منافقین به اردوگاه جدید در عراق منتقل شدند.

- در دیدار روز جمعه  سفیر ایران در بیروت با وزیر اقتصاد و تجارت لبنان طرفین راه‌های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی را بررسی نمودند.
 
- هزاران نفر در نوار غزه با شیخ خضر عدنان اسیر فلسطینی اعتصاب کرده در زندان های اسرائیلی اعلام همبستگی کردند.
 
-همایش مشترک فرصتهای تجاری ایران و لبنان روز جمعه با حضور سفیر ایران در لبنان و اعضای هیئت تجاری کشورمان در اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی شهر طرابلس در شمال لبنان برگزار شد.
 
- ناوهای ایرانی با عبور از سوئز وارد مدیترانه شدند.
 
آمریکا

- یک فرد مظنون به بمبگذاری انتحاری در واشنگتن دستگیر شد

اتحادیه اروپا

- ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس: دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای می تواند موجب مسابقه تسلیحات در خاورمیانه بشود.

- پارلمان انگلیس در صدد تصویب طرحی است که بر اساس آن استفاده از زور در برابر ایران مردود شناخته بشود.

کد مطلب 1536600

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