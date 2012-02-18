به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دومین روز از بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر، جمعه شب محمدرضا خردمندی در مرحله یک هشتم نهایی و در مصاف با حریفی از هند که شانس هشتم قهرمانی در این رقابتها بود به برتری 2 بر یک دست یافت. امید کرمی نیز در این مرحله و با همین نتیجه بدمینتونباز آفریقای جنوبی که بخت ششم قهرمانی بود را شکست داد. این دو بازیکن کشورمان با پیروزی در این دیدارها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.
در چارچوب روز دوم مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر دیدارهای بخش دوبل مردان نیز برگزار شد که با حذف کامل نمایندگان ایران همراه بود. در این بخش از مسابقات و در مرحله یک چهارم نهایی ترکیب محمدرضا خانجانی و فرزین خانجانی در مصاف با تیم دوبل هند 2 بر صفر شکست خورد و حذف شد. ترکیب عرفان جوینده و محسن صادقیان نیز نتیجه دیدار با تیم دوبل اندونزی را واگذار کرد و از دور رقابتها کنار رفت.
بدین ترتیب مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر از امروز با حضور خردمندی و کرمی به عنوان تنها نمایندگان باقی مانده ایران پیگیری خواهد شد. این دو بازیکن دیدارهای خود را در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری میکنند. در این مرحله صبح امروز شنبه خردمندی با "نیلوکا" از سریلانکا" دیدار می کند. کرمی نیز به مصاف "پورووانتو" از اندونزی میرود.
امروز همچنین رقابتهای دوبل در مرحله نیمه نهایی پیگیری میشود که طی آن تیم دوبل اندونزی و هند با یکدیگر دیدار میکنند و تیم ژاپن نیز به مصاف ترکیب دیگری از اندونزی میرود.
بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بینالمللی دهه فجر یکشنبه با معرفی تیمها و نفرات برتر بخش مردان و زنان به پایان میرسد. برای این رقابتها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.
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