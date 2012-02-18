به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دومین روز از بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بین‎‌المللی دهه فجر، جمعه شب محمدرضا خردمندی در مرحله یک هشتم نهایی و در مصاف با حریفی از هند که شانس هشتم قهرمانی در این رقابت‎ها بود به برتری 2 بر یک دست یافت. امید کرمی نیز در این مرحله و با همین نتیجه بدمینتون‎باز آفریقای جنوبی که بخت ششم قهرمانی بود را شکست داد. این دو بازیکن کشورمان با پیروزی در این دیدارها به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند.

در چارچوب روز دوم مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر دیدارهای بخش دوبل مردان نیز برگزار شد که با حذف کامل نمایندگان ایران همراه بود. در این بخش از مسابقات و در مرحله یک چهارم نهایی ترکیب محمدرضا خانجانی و فرزین خانجانی در مصاف با تیم دوبل هند 2 بر صفر شکست خورد و حذف شد. ترکیب عرفان جوینده و محسن صادقیان نیز نتیجه دیدار با تیم دوبل اندونزی را واگذار کرد و از دور رقابت‎ها کنار رفت.

بدین ترتیب مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر از امروز با حضور خردمندی و کرمی به عنوان تنها نمایندگان باقی مانده ایران پیگیری خواهد شد. این دو بازیکن دیدارهای خود را در مرحله یک چهارم نهایی پیگیری می‎کنند. در این مرحله صبح امروز شنبه خردمندی با "نیلوکا" از سریلانکا" دیدار می کند. کرمی نیز به مصاف "پورووانتو" از اندونزی می‎رود.

امروز همچنین رقابت‎های دوبل در مرحله نیمه نهایی پیگیری می‎شود که طی آن تیم دوبل اندونزی و هند با یکدیگر دیدار می‎کنند و تیم ژاپن نیز به مصاف ترکیب دیگری از اندونزی می‎رود.

بیست و دومین دوره مسابقات بدمینتون بین‎المللی دهه فجر یکشنبه با معرفی تیم‎ها و نفرات برتر بخش مردان و زنان به پایان می‌رسد. برای این رقابت‎ها 15 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.