مصائب برگزاری نمایشگاه کتاب در هرمزگان/ مشکلات دوره های گذشته پابرجاست

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری نمایشگاه های کتاب فرصت مناسبی است تا کتاب به راحتی در دسترس علاقه مندان قرار بگیرد و برپایی این قبیل نمایشگاه ها تاثیر خوبی در ارتقای سطح کتابخوانی دارد. حتی بسیاری از محققان، نویسندگان و عالمان اذعان می کنند در این نمایشگاه ها فرصت خوبی برای آشنایی با تازه های کتاب می یابند و برگزاری چنین نمایشگاه های برای آنها بسیار مفید و موثر است.

دسترسی به کتابهای مختلف در شهرهای کشور به ویژه هرمزگان به دلیل دوری از پایتخت و نبود مراکز کتابخانه ای تخصصی و کتاب فروشیهای بزرگ، بسیار دشوار است اما زمانی که در یک مکان واحد کتاب عرضه می شود، کار متقاضیان برای یافتن کتابهای مورد علاقه و تخصصی آسان تر خواهد شد.

آمار بالای فروش کتاب در این نمایشگاه ها نیز خود گویای استقبال بسیار خوب مردم هرمزگانی به خصوص بندرعباسی از این گونه برنامه هاست.

نهمین نمایشگاه سراسری کتاب هرمزگان در حالی 30 بهمن ماه برگزار خواهد شد که به اعتقاد ناشران شرکت کننده، این نمایشگاه همانند دیگر فعالیتهای فرهنگی و نشر کتاب با مشکلات فراوانی روبرو است.

با توجه به اینکه تا برگزاری نمایشگاه تنها یک روز دیگر باقی مانده است تبلیغات ضعیف و اطلاع رسانی نامناسب در سطح شهر را می توان به عنوان اولین مشکل عنوان کرد و اینکه مردم هنوز از زمان آغاز نمایشگاه و شرایط خرید کتاب به طور دقیق آگاهی ندارند و تنها در رسانه های مجازی که هنوز در میان مردم هرمزگان جایگاه خود را پیدا نکرده اند اطلاع رسانی شده است.

هر ساله برگزاری نمایشگاه کتاب در بندرعباس مشکلاتی را داشته که مردم را وادار به تحمل این سختیها و مشکلات کرده است. نبود وسیله ایاب و ذهاب، گرانی قیمت کتابها، نبود کتابهای تخصصی مورد نیاز، شرکت نداشتن ناشران صاحب نام، نبود زیرساختهای اولیه الکترونیکی و مخابراتی، نبود غرفه های راهنمای الکترونیکی برای مراجعه کنندگان، نبود دستگاه های تهویه و برودتی و نبود وسایل ایمنی مناسب از جمله مشکلات این نمایشگاه سراسری عنوان شده است.

ایاب و ذهاب مشکل مراجعه کنندگان به نمایشگاه

نمایشگاه مرکزی بندرعباس که همه ساله شاهد برگزاری نمایشگاه های مختلفی از جمله عرضه مستقیم کالا و الکامپ است تحت مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان اداره می شود و در غربی ترین نقطه شهر بندرعباس قرار دارد، با توجه به اسکان بیش از 70 درصد مردم بندرعباس در شرق و شمال شهر و نبود ناوگان عمومی مستقیم به نمایشگاه امکان دسترسی را با مشکل مواجه کرده است.

نکته قابل توجه در حمل و نقل عمومی این است که ناوگان عمومی از جمله تاکسی و اتوبوسهای شرکت واحد فقط خدمات دهی آنها تا چند 100 متری این نمایشگاه است و نمایشگاه کتاب دقیقا بین سه راه جهانبار تا آتش نشانی قرار دارد که تحت پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی نیست و علاقه مندان به نمایشگاه باید برای رسیدن به نمایشگاه یا از مبدا به صورت دربستی خود را برسانند یا پس از طی دو کورس مابقی مسیر را پیاده روی کنند از این رو می طلبد تا مسئولان شهرداری تمهیدات ویژه ایی را در ایام برگزاری نمایشگاه برای دسترسی راحت علاقه مندان ایجاد کنند.

تبلیغات ضعیف شهری

با توجه به نزدیکی برگزاری نمایشگاه همچنان تبلیغات و اطلاع رسانی شهری برای برگزاری این نمایشگاه ضعیف بوده و با توجه به آنکه این نمایشگاه سراسری است باید توجه بیشتری در این زمینه صورت می گرفت. تنها اطلاع رسانی در رسانه ها صورت گرفته و تبلیغات شهری و نصب بنر در نقاط پر تردد شهر صورت انجام نشده که در استقبال مردم از نمایشگاه تاثیرگذار خواهد بود.

نبود ناشران برجسته و بالا بودن قیمت کتابها

افزایش قیمت کتابها از دیگر مشکلاتی است که به گفته بسیاری از بازدیدکنندگان نمایشگاه، قدرت خرید را از مردم گرفته و با وجود تخفیف 40 درصدی، باز هم قیمتها بالاست.

نبود ناشران برجسته کشور و آمدن تعدادی از ناشران با کتابهای دست چندم به نمایشگاه، در دوره های گذشته موجب شده که مردم کمتر اقدام به خرید کتابهای تخصصی کنند.

نبود جذابیت کافی در کتابهای عرضه شده، کمبود و عدم وجود کتابهای متنوع از جمله مشکلات نمایشگاه در دوره های گذشته بوده که می توان به نبود ناشرانی همچون نشر مرکز، نیلوفر، چشمه، ماهی، قطره، حرفه، هنرمند، ققنوس و برخی ناشران کتابهای دانشگاهی در دوره های گذشته اشاره کرد برخی معتقد هستند ناشران برجسته به خصوص در حوزه دانشگاهی به دلیل آنکه مشتریان خود را برای عرضه کتاب دارند علاقه چندانی برای حضور در نمایشگاه و ارائه کتاب با تخفیف ندارد، امید است مسئولان استانی تدابیر ویژه ای برای حضور ناشران برجسته و استفاده از جدیدترین عناوین چاپ شده کنند.

برخی از ناشران در دوره گذشته نمایشگاه دلیل عدم حضور ناشران با تمامی آثار و کتاب های برجسته خود را چگونگی مسئله حمل و نقل و همچنین هزینه های آن که بر عهده ناشر است را عنوان کرده اند.

فضای عمومی نمایشگاه فاقد حتی یک نیمکت برای استراحت کوتاه بازدیدکنندگان است که این امر برای بازدید طولانی مدت مراجعه کنندگان بدون استراحت سخت و دشوار است و موجب می شود که پس از مدتی به دلیل خستگی علاقه چندانی برای بازدید از تمامی غرفه ها نداشته باشد.

میزان بن‌های خرید کتاب برای دانشجویان اندک است/ دانشجویان شهرستانی محروم از نمایشگاه

بسیاری از دانشجویان معتقد هستند هر ساله نمایشگاه کتاب در هرمزگان که در بندرعباس برگزار می شود با رویکردهای متفاوت آغاز به کار می‌کند و دانشجویان شهرستانی مجبور هستند برای خرید کتاب مورد نیاز خود به بندرعباس آمده و مسافت طولانی را طی کنند.

همچنین میزان بن‌های دانشجویی برای اکثر دانشجویان بسیار اندک است و به نوعی این مقدار هزینه جوابگوی همه نیاز و خرید کتاب‌های دانشجویان نیست به خصوص دانشجویانی که برای کارشناسی ارشد و دکتری به تحصیل می‌پردازند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان میزان بن های در نظر گرفته شده برای دانشجویان در نهمین نمایشگاه کتاب استان را از40 هزار تومان تا 50 هزار تومان عنوان کرده است.

همچنین این دانشجویان معتقد هستند نمایشگاه کتاب باید هر شش ماه یکبار در استان برپا شود تا از ازدحام اقشار مختلف جامعه به نمایشگاه کتاب کاسته شود و مردم با خیالی آسوده به خرید کتاب بپردازند، همچنین برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستان‌ها با حضور ناشران برجسته و عناوین کتابهای مختلف عمومی و تخصصی در افزایش میزان سرانه مطالعه در کشور و استان مؤثر است.

انتشاراتی‌ها فاقد فهرست آثار/ نبود سیستمهای الکترونیکی برای جستجو کتاب

معطلی در غرفه راهنمای نمایشگاه و ناتوانی افراد مستقر در این غرفه برای پاسخگویی خیل عظیم مراجعه کنندگان یکی از نکاتی است که همه ساله مورد انتقاد شهروندان و مراجعه کنندگان بوده همچنین نبود راهنماهای الکترونیکی و نرم افزارهای جستجوی کتاب و ناشر مورد نظر، موجب شده تا سرگردانی و جستجوی طولانی مدت در نمایشگاه، ازدحام کاذبی را به وجود بیاورد.

یکی از مسئولان برگزاری نمایشگاه عنوان کرد: موسسه کتاب همه ساله نرم افزاری در اختیار آنها قرار می دهد که تمامی عناوین منتشر شده ناشران در آن موجود است اما به دلیل اینک برخی از ناشران در نمایشگاه شرکت نمی کنند و یا تمامی عناوین چاپ شده طی سه سال اخیر را در نمایشگاه عرضه نمی کنند عملا استفاده از این نرم افزار بیهوده و غیرکاربردی می شود.

همه ساله در نخستین روز از بازگشایی نمایشگاه کتاب برخی از غرفه‌ها هنوز چیده و غرفه‌آرایی نشده اند که این امر نیز برای اکثر مردم جای سوال دارد که چرا باید برای خرید کتابی جلوی غرفه‌ای ایستاده و پس از اتلاف وقتشان به خرید کتب مورد نیاز بپردزاند این مشکل دانشجویان را در پیدا کردن غرفه و منابع مورد نیاز خود با مشکل مواجه کرده است.

همچنین وقتی برای خرید کتابی و دانستن آثار منتشره یک انتشارت از او درخواست ارائه فهرست آثار می‌کنیم با تعجب نگاه کرده و می‌گویند که فقط آثاری که بر روی میز چیده شده را داریم و فهرست خاصی از کتاب‌های انتشارات خود نداریم که این امر نیز به فقدان عدم برنامه‌ریزی آنها مربوط می‌شود.

مشکل مخابراتی همچنان پابرجاست

نبود سیستمهای مخابراتی در نمایشگاه بزرگ بندرعباس موجب شده تا همه ساله مسئولان برپایی نمایشگاه کتاب با مشکلات تامین خطوط مخابراتی برای ارائه خدمات الکترونیکی و نصب دستگاه های POS در نمایشگاه شوند که می طلبد تا مسئولان استان با ایجاد زیرساختهای مخابراتی شرایط مناسبی را برای این نمایشگاه که همه ساله شاهد برگزاری نمایشگاه های مختلفی است باشند تا همچون نمایشگاه الکامپ که هفته گذشته در این محل برگزار شد غرفه داران با مشکل اینترنت و خط تلفن مواجه نشود.

مسئولان مخابراتی در جلسه ای که در فرمانداری بندرعباس برای هماهنگی برگزاری نمایشگاه کتاب برگزار شده بود عنوان کردند که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای حل این مشکل باید درخواست فیبر نوری دهند نه اینکه ما برای هر نمایشگاه مجبور شویم از خطوط تلفنی به طور موقت استفاده کنیم زیرا100 خط تلفن سال گذشته در اختیار نمایشگاه کتاب قرار گرفت و پس از اتمام نمایشگاه این خطوط جمع آوری شد و طی این مدت تعدادی از خطوط بین مشترکان درخواست کننده برای خط تلفن واگذار شد و امسال نمی توانیم این تعداد خط را دوباره ارائه کنیم و تنها راه حل درخواست فیبر نوری دائمی برای این نمایشگاه است.

نبود پارکینگ مشکل حل نشدنی شهر بندرعباس

نبود و کمبود پارکینگ در شهر بندرعباس مشکلی است که هنوز حل نشده و پارک خودروهای شخصی مراجعه کنندگان به نمایشگاه هم را می توان از هم اکنون متصور شد از این رو مسئولان باید تمهیدات ویژه ای را این مشکل در نظر بگیرند تا قبل از اینکه آمار سرقت خودروها و لوازم داخلی خودروها در امار پلیس ثبت شود.

وجود این مشکلات در حالی است که برگزاری اینگونه نمایشگاهها در ترویج و توسعه سرانه مطالعه موثر است و متولیان باید برای رفع مشکلات فراروی و برگزاری مطلوب آن در دوره های بعدی تلاش بیشتری کنند.