فرهنگ و هنر ایرانیان الگوی جهانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی شب جمعه در مراسم افتتاح سرای اهل قلم قزوین اظهارداشت: ملت ایران نشان داده اند که نگاه جهانیان به فرهنگ، هنر، انقلاب و اندیشمندان و مسئولان جمهوری اسلامی ایران است.

وی یادآور شد: هنرمندان کشور باید علاوه بر داخل کشور در عرصه های جهانی نیز با بکارگیری ظرفیت و توانمندی های خود حضور پررنگ و جدی داشته باشند.

حسینی تصریح کرد: با وجود فضاهای مجازی و کتابخانه های دیجیتال فرصت های جدیدی برای ما ایجاد شده است که باید از این فضا به عنوان فرصتی برای انتقال پیام انقلاب به سراسر دنیا استفاده کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: فرهنگ، هنر، شعر و ادب مقوله هایی نیستند که انسان براحتی از آنها جدا شود، زیرا این مقوله ها با وجود انسانها عجین شده اند و تا آخرین لحظه عمر همراه بشر خواهد بود.

حسینی با بیان اینکه نگاه و انتظار کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی ایران بیش از یک کشورعادی است افزود: باید فرهنگ اصیل و غنی به همراه هنر ایرانیان برای جهانیان تبیین شود.

وی اظهارداشت: رسالت مهم که برعهده هنرمندان و نویسندگان اهالی قلم این است که باید این نعمت خدادادی را به نحو شایسته ای در جهت ارائه به جامعه استفاده کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اظهار امیدواری عنوان کرد: سرای اهل قلم استان قزوین مکان مناسبی برای تقویت ادبیات داستانی، اندیشه، ادب و هنر ایرانی و اسلامی باشد.



