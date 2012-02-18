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۲۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

نهاوندیان به مهر اعلام کرد:

پافشاری شورای پول و اعتبار بر عملیاتی‌شدن خرید دین

پافشاری شورای پول و اعتبار بر عملیاتی‌شدن خرید دین

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه هم اکنون خرید دین یکی از حلال‌های اصلی مشکلات بخش تولید کشور است، گفت: طرح خرید دین از سوی نظام بانکی در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی گنجانده شده است.

محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر، خرید دین را یکی از پیش‌نیازهای کنونی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش و منابع مالی مورد نیاز دانست و گفت: خرید دین در بسته سیاستی پولی و اعتباری شورای پول و اعتبار گنجانده شد.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: اگر چه این کار صورت گرفت، اما نکته این است که اگر خرید دین بخواهد به صورت کامل تحقق یابد، علاوه بر اینکه بانک باید از واحد تولیدی خرید دین کند؛ بانک مرکزی هم باید نسبت به اسنادی که بانک تجاری خرید دین کرده است نیز، خرید دین داشته باشد.

وی تصریح کرد: در واقع ساپورت بانک مرکزی و شاید تضمین دولت باید به کمک سیستم بانکی بیاید تا بتوان به طور کامل، خرید دین را محقق کرد. اگر این موضوع انجام نشود، خرید دین در عمل تحقق نخواهد یافت؛ چراکه توان بانکها محدود است و حتما باید بر روی قسمت دوم خرید دین، کار عملیاتی صورت گیرد.

نهاوندیان گفت: پایه عملیاتی شدن خرید دین در بسته سیاستی گذاشته شده است؛ ولی تحقق آن نیاز به توجه بیشتر بانک مرکزی دارد. وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که بنا به گفته رئیس کل بانک مرکزی، بسته‌ای به معنای سنوات گذشته برای سال 91 وجود نخواهد داشت، گفت: اعضای پول و اعتبار باید روی این موضوع پافشاری کنند. 

کد مطلب 1536616

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