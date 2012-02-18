راه اندازی مرکز فیزیولوژیک زایمان در همدان راهی برای کاهش سزارین

به گزارش خبرنگار مهر، بارداری و زایمان دو پدیده زیبا و شگفت انگیز خلقتند و بر همین اساس همواره علوم پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و دیگرعلوم مرتبط، در راستای ارتقا سلامت مادر و جنین برنامه هایی را ارائه می دهند .

آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی، مداخلات فراوان به خصوص در حیطه زایمان، مشکلات جهانی متعددی را از جمله افزایش سزارین، جدایی مادر و نوزاد در بدو تولد، نبود حمایت کافی روحی روانی از مادر و عوارض مداخلات پزشکی و داروهای مصرفی از جمله داروهای بیدردی، اکسی توسین و عفونت های ناشی از این مداخلات را به وجود آورده است.

نخستین مرکز فیزیولوژیک زایمان در همدان راه اندازی شد

از همین رو این مشکلات باعث شده تا امر بارداری و زایمان از نظر فیزیولوژیک مورد مطالعه قرار گیرد و در این راستا نخستین مرکز فیزیولوژیک زایمان در همدان فعال شود.

در زایمان فیزیولوژیک تا حد امکان از هرگونه دخالت غیرطبیعی در زایمان پرهیز و از سوی دیگر با استفاده از روش‌های طبیعی سعی در کاهش درد مادر و خوشایند سازی زایمان وی می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان در خصوص ضرورت راه اندازی بخش زایمان فیزیولوژیک مرکز آموزشی- درمانی فاطمیه همدان افزایش آمار سزارین در کشور را اتفاقی ناخوشایند خواند و اظهار داشت: در غرب تنها 20 درصد زایمان‌ها به صورت سزارین انجام می شود.

در مراکز خصوصی حدود 100 درصد زایمان‌ها به صورت سزارین است

رضا صفی آریان افزود: در ایران طبق آمار غیررسمی در مراکز دولتی بین 60-40 درصد و در مراکز خصوصی حدود 100 درصد زایمان‌ها به صورت سزارین است.

رضا صفی‌آریان با بیان اینکه در این میان نمی‌توان تنها پزشک و کادر درمانی را مقصر دانست، افزود: متاسفانه امروزه خانمی که هیچگونه منعی برای زایمان طبیعی ندارد از همان ماه‌های اول بارداری خود را برای سزارین آماده می‌کند و به هیچ عنوان زیربار زایمان طبیعی نمی‌رود.

وی به عوارض متعدد سزارین اشاره کرد و گفت: زایمان طبیعی در مواردی که منع جدی برای مادر وجود نداشته باشد به طور حتم به نفع مادر و نوزاد است و باید مادران باردار را به سمت زایمان طبیعی و فیزیولوژیک راهنمایی کرد.

وزارت بهداشت باید تقویت زایمان فیزیولوژیک را در دستور کار خود قرار دهد

رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان همدان افزود: وزارت بهداشت باید راهکارهایی برای تشویق پرسنل زایمان فیزیولوژیک در دستور کار خود قرار دهد تا به تدریج شاهد کاهش چشمگیر آمار سزارین باشیم.

رئیس مرکز بهداشتی - درمانی فاطمیه همدان نیز راه‌اندازی بخش زایمان فیزیولوژیک و بخش مراقبت‌های آغوشی مادر ( kmc ) را نقطه عطفی در گروه زنان وزارت بهداشت خواند و گفت: آخرین نتایج تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد که هرچه مداخلات طبی و اضافی در سیر زایمان کمتر باشد، فرایند زایمان به نحو مطلوب‌تری پیش خواهد رفت.

مهرانگیز زمانی بناب افزود: حلاوت و شیرینی راه‌اندازی بخش زایمان فیزیولوژیک زمانی ملموس خواهد بود که این بخش با سرعت تکامل پیدا کند تا کاهش چشمگیر آمار سزارین را تجربه کنیم.

کلاس‌های آموزشی مادران باردار در همدان تشکیل می شود

زمانی بناب ادامه داد: برای ترویج زایمان طبیعی به صورت فیزیولوژیک، کلاس‌های آموزشی مادران باردار در بیمارستان فاطمیه همدان تشکیل می شود.

وی افزود: از ماه پنجم بارداری، خانم‌های باردار از طرف مرکز بهداشتی درمانی و مطب‌ها به این مرکز ارجاع داده می‌شوند و این کلاس‌ها از هفته 20 بارداری آغاز و تا هفته 37 ادامه دارد.

زمانی بناب یادآور شد: برنامه شرکت در کلاس‌ها در زمان ثبت‌نام به مادران ارائه می‌شود تا طبق هفته بارداری، مادر خود را با شرایط بارداری سازگار کند.

زمانی بناب ادامه داد: در هر جلسه، پس از ارائه مطالب تئوری، نرمش‌های دوران بارداری، تکنیک‌های تنفسی، تن‌آرامی و تجسم خلاق انجام می‌شود.

وی افزود: آموزش‌های ارائه شده در کلاس‌ها شامل مراقبت‌های دوران بارداری، تغذیه، شکایات شایع بارداری و نحوه برخورد و درمان آن‌ها، روش‌های کاهش درد زایمان، شیردهی، تنظیم خانواده، علائم خطر مادری و نوزادی، مراقبت‌های خاص نوزاد و مراقبت‌های بعد از زایمان است.

بیش از 200 زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان فاطمیه انجام شده است

رئیس مرکز آموزشی درمانی فاطمیه با بیان اینکه تاکنون بیش از 200 زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان فاطمیه همدان انجام شده است، ابراز امیدواری کرد: وزارت بهداشت استقبال بیشتری از این طرح داشته باشد و با در نظر گرفتن تعرفه‌های ویژه برای این طرح، کاهش آمار سزارین را ممکن کند.

وی در ارتباط با تفاوت زایمان فیزیولوژیک با دیگر زایمان‌ها عنوان کرد: در این نوع زایمان برای مادر رگ گرفته نمی‌شود و ماساژهای دست و پا برای وی تعریف می‌شود.

رئیس بیمارستان فاطمیه(س) همدان ادامه داد: در راستای انجام زایمان فیزیولوژیک به مادران آموزش‌های تنفسی داده می‌شود تا بتوانند کمترین میزان درد را متحمل شوند اما اگر دردی داشته باشند از گازهای ضد درد استفاده می‌شود.

در زایمان فیزیولوژیک هزینه بیشتری گرفته نمی‌شود

وی با بیان اینکه با وجودی که زایمان فیزیولوژیک انرژی و زمان بیشتری را طلب می‌کند، از بیمار هزینه بیشتری گرفته نمی‌شود؛ ابراز امیدواری کرد وزارت بهداشت با تعریف تعرفه برای این نوع زایمان، آن را رایگان اعلام کند تا آمار سزارین کشور کاهش یابد.

وی اضافه کرد: در مرکز زایمان فیزیولوژیک بیمارستان فاطمیه، امکانات بسیار زیاد و سایتهای مجهزی برای نوزادان تعریف شده است.

رئیس بیمارستان فاطمیه(س) همدان در ادامه یادآور شد: در حال حاضر با وجودی که در مراکز بهداشتی، مشاوره قبل از زایمان انجام می‌شود، مکان مشخصی به عنوان "مرکز مشاوره قبل از زایمان" وجود ندارد که بر این اساس این مرکز در بیمارستان فاطمیه(س) همدان ایجاد خواهد شد.

اکثر مادران از زایمان فیزیولوژیک خاطره بهتری دارند

یک متخصص زنان و زایمان نیز گفت: 70 درصد زایمان‌ها پروسه فیزیولوژیک را طی می کنند و مشکلی پیش نمی آید و اگر اجازه دهیم مریض سیر زایمان طبیعی خود را طی ‌کند درد کمتری احساس می کند و حتماً خاطره بهتری از زایمان خواهد داشت.

مونس کاشانیان در مورد زایمان‌های طبیعی به روش فیزیولوژیک گفت: بسیاری از پزشکان معتقدند خیلی از کارهایی که در موقع زایمان برای مادر انجام می شود مانند استفاده از آمپول فشار (اکسی توسین) برای کمک به سرعت در زایمان، یا وصل کردن سرم و جلوگیری از غذا خوردن مادر اثبات شده نیست و دلیلی هم برای انجام آ‌نها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه این کارها ضرورتی ندارد و باید اجازه بدهیم زایمان طبیعی روند فیزیولوژیکی خود را طی کند، گفت: پزشک باید فقط مریض را کنترل و حمایت کند تا هرگاه چیزی از مسیر فیزیولوژیک خارج شد برخورد و درمان لازم را انجام دهد.

زایمان فیزیولوژیک هیچ اقدام خاص یا توانمندی خاصی نیاز ندارد

کاشانیان افزود: زایمان فیزیولوژیک هیچ اقدام خاص یا توانمندی خاصی نیاز ندارد.

بر این اساس می توان گفت زایمان به روش فیزیولوژیک که منطبق بر خلقت طبیعی بشر است باعث می‌شود تا کیفیت سلامت زن و نوزادش بیشتر شود، بنابراین دور از منطق است که به خاطر فرار از درد، عوارض جراحی و بی‌هوشی و آسیب به نوزاد را پذیرفت.

پرواضح است که باید اطلاعات لازم در مورد مزایا و چگونگی زایمان طبیعی برای زنان باردار توضیح داده شود، زیرا چنانچه اطلاعات لازم و کافی در اختیار زنان قرار گیرد و در کلاس‌های آموزش آمادگی برای زایمان شرکت کنند، مسلماً هیچ زنی برای کاهش درد به سزارین روی نخواهد آورد.

شرح عوارض سزارین، تأثیر داروهای بی‌هوشی بر مادر و نوزاد و عواقب آن، کمک زیادی به افزایش اطلاعات زنان می‌کند.

درد در زایمان به طریق سزارین، پس از جراحی به وجود می‌آید در حالی که درد زایمان طبیعی مانند توفان ناگهانی است که سریع به‌وجود می‌آید و تمام می‌شود.

نوزادانی که به روش سزارین به دنیا می‌آیند بیشتر در خطر ابتلا به آسم هستند

زنانی که به روش طبیعی زایمان می‌کنند، می‌توانند بلافاصله فرزندشان را در آغوش گیرند و به او شیر دهند و این رابطه از لحاظ عاطفی، ارتباط محکمی را بین مادر و کودک برقرار می‌کند، ضمن آنکه نوزادانی که به صورت انتخابی به روش سزارین به دنیا می‌آیند ۵۰ درصد بیشتر در دوران جوانی مبتلا به آسم و ۲۰ درصد بیشتر به دیابت نوع یک مبتلا می‌شوند.

مشکلات تنفسی، زردی و آسیب به نوزاد، افزایش هزینه‌ها، احتمال عفونت، خونریزی و آسیب به دستگاه ادراری در زنان از دیگر عوارض سزارین است، در حالی که عبور جنین از کانال زایمان، بسیار ضروری است و باعث تکامل مغز او می‌شود و از طرفی فشار وارد شده بر قفسه سینه هنگام زایمان طبیعی، باعث خروج مایع اطراف جنینی از ریه و کاهش خطر ابتلا به آسم در نوزاد می‌شود، در حالی که این اتفاق در زایمان سزارین 15 ساعت دیرتر اتفاق می‌افتد.

بنابراین چه خوب است به جای انتخاب تاریخ تولد نوزاد توسط والدین، اجازه داده شود تا نوزاد پس از تکامل به دنیا آید.